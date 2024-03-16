16 марта 2024

Явка на выборах президента РФ в столице ХМАО приблизилась к 90%. Инфографика

В Ханты-Мансийске к 10 утра 17 марта проголосовало 89% избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ханты-Мансийска активно голосуют на выборах президента РФ
Жители Ханты-Мансийска активно голосуют на выборах президента РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Властям Ханты-Мансийска удалось добиться мобилизации 89% избирателей. На выборы президента России пришли проголосовать 48 833 жителя окружной столицы. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме Югры.

«Данные по итогам 16 марта: проголосовало 88,02% (48295 избирателей). Данные на 10.00 17 марта: 89% (48833 избирателя)», — уточнили в ведомстве.

Порог явки в 80% превысили также Нефтеюганский район — 85,83%, Белоярский район — 85,81%, Нижневартовский район — 84,69% и Лангепас — 80,32%. В Сургуте проголосовало 59,73% избирателей, в Нижневартовске — 73,78%, в Нефтеюганске — 77,52%.

Ранее URA.RU публиковало данные по явке на выборы президента РФ на 10 утра 17 марта. К утру третьего дня голосования округ превысил показатели 2018 года.

Окружная столица приблизилась к 90%-му показателю по явке на выборы президента РФ
Окружная столица приблизилась к 90%-му показателю по явке на выборы президента РФ

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Властям Ханты-Мансийска удалось добиться мобилизации 89% избирателей. На выборы президента России пришли проголосовать 48 833 жителя окружной столицы. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме Югры. «Данные по итогам 16 марта: проголосовало 88,02% (48295 избирателей). Данные на 10.00 17 марта: 89% (48833 избирателя)», — уточнили в ведомстве. Порог явки в 80% превысили также Нефтеюганский район — 85,83%, Белоярский район — 85,81%, Нижневартовский район — 84,69% и Лангепас — 80,32%. В Сургуте проголосовало 59,73% избирателей, в Нижневартовске — 73,78%, в Нефтеюганске — 77,52%. Ранее URA.RU публиковало данные по явке на выборы президента РФ на 10 утра 17 марта. К утру третьего дня голосования округ превысил показатели 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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