Властям Ханты-Мансийска удалось добиться мобилизации 89% избирателей. На выборы президента России пришли проголосовать 48 833 жителя окружной столицы. Об этом URA.RU сообщили в избиркоме Югры.
«Данные по итогам 16 марта: проголосовало 88,02% (48295 избирателей). Данные на 10.00 17 марта: 89% (48833 избирателя)», — уточнили в ведомстве.
Порог явки в 80% превысили также Нефтеюганский район — 85,83%, Белоярский район — 85,81%, Нижневартовский район — 84,69% и Лангепас — 80,32%. В Сургуте проголосовало 59,73% избирателей, в Нижневартовске — 73,78%, в Нефтеюганске — 77,52%.
Ранее URA.RU публиковало данные по явке на выборы президента РФ на 10 утра 17 марта. К утру третьего дня голосования округ превысил показатели 2018 года.
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