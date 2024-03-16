Комарова озвучила число победителей викторины в ХМАО

17 марта 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Комарова сообщила, что викторине «Достижения Югры» зарегистрировались более 900 тысяч жителей ХМАО Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила количество победителей викторины «Достижения Югры», которые известны на утро 17 марта. Квартиры уже получили 20 жителей округа, обладателями нового автомобиля стали 23 человека. «Уважаемые югорчане, почти 909 тысяч из нас зарегистрировались как участники викторины „Достижения Югры“, почти 669 тысяч человек приняли участие, из них больше 123 тысяч детей. Победители уже получили 20 квартир и 23 автомобиля, из них по 4 квартиры и автомобиля — дети», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Первыми победителями в третий день выборов президента РФ стали жительница Нягани Светлана Якушева, которая выиграла квартиру, и Евгений Баранов из Когалыма, получивший в качестве подарка автомобиль. Стало известно, что крупные подарки выиграли югорчане из Саранпауля, Сингапая, Приобья, Междуреченского, Октябрьского, Пойковского, Барсово, Сургута, Лянтор, Советского, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Мегиона, Югорска, Нягани, Урая, Лангепаса, Радужного, Когалыма, Покачей. Сама викторина еще продолжается, принять в ней участие югорчане могут до вечера. Ранее URA.RU писало, что медсестра из Ваховска выиграла машину в викторине «Достижения Югры». Она решила, что подарит автомобиль сыну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила количество победителей викторины «Достижения Югры», которые известны на утро 17 марта. Квартиры уже получили 20 жителей округа, обладателями нового автомобиля стали 23 человека. «Уважаемые югорчане, почти 909 тысяч из нас зарегистрировались как участники викторины „Достижения Югры“, почти 669 тысяч человек приняли участие, из них больше 123 тысяч детей. Победители уже получили 20 квартир и 23 автомобиля, из них по 4 квартиры и автомобиля — дети», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Первыми победителями в третий день выборов президента РФ стали жительница Нягани Светлана Якушева, которая выиграла квартиру, и Евгений Баранов из Когалыма, получивший в качестве подарка автомобиль. Стало известно, что крупные подарки выиграли югорчане из Саранпауля, Сингапая, Приобья, Междуреченского, Октябрьского, Пойковского, Барсово, Сургута, Лянтор, Советского, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Мегиона, Югорска, Нягани, Урая, Лангепаса, Радужного, Когалыма, Покачей. Сама викторина еще продолжается, принять в ней участие югорчане могут до вечера. Ранее URA.RU писало, что медсестра из Ваховска выиграла машину в викторине «Достижения Югры». Она решила, что подарит автомобиль сыну.