Пенсионерка Минсылу из Сургута (ХМАО) выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Она не смогла сдержать слезы, когда ей сообщили о выигрыше.
«Я пенсионера, но тружусь. Супруг тоже на пенсии», — сообщила Минсылу на видео, которое разместил мэр Сургута Андрей Филатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Женщина расплакалась, когда ее начали поздравлять на избирательном участке. Филатов отметил, что это пятая квартира, которую жители Сургута выиграли в викторине.
Ранее URA.RU писало о количестве победителей викторины «Достижения Югры„на утро 17 марта. Об числе выигравших квартиры и машины сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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