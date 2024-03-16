Пенсионерка из Сургута заплакала от радости, узнав о выигрыше в викторине. Видео

17 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Пенсионерка из Сургута выиграла квартиру в викторине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Пенсионерка Минсылу из Сургута (ХМАО) выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Она не смогла сдержать слезы, когда ей сообщили о выигрыше. «Я пенсионера, но тружусь. Супруг тоже на пенсии», — сообщила Минсылу на видео, которое разместил мэр Сургута Андрей Филатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Женщина расплакалась, когда ее начали поздравлять на избирательном участке. Филатов отметил, что это пятая квартира, которую жители Сургута выиграли в викторине. Ранее URA.RU писало о количестве победителей викторины «Достижения Югры„на утро 17 марта. Об числе выигравших квартиры и машины сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Автор видео: паблик мэра Сургута Андрея Филатова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионерка Минсылу из Сургута (ХМАО) выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Она не смогла сдержать слезы, когда ей сообщили о выигрыше. «Я пенсионера, но тружусь. Супруг тоже на пенсии», — сообщила Минсылу на видео, которое разместил мэр Сургута Андрей Филатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Женщина расплакалась, когда ее начали поздравлять на избирательном участке. Филатов отметил, что это пятая квартира, которую жители Сургута выиграли в викторине. Ранее URA.RU писало о количестве победителей викторины «Достижения Югры„на утро 17 марта. Об числе выигравших квартиры и машины сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Автор видео: паблик мэра Сургута Андрея Филатова