16 марта 2024

Пенсионерка из Сургута заплакала от радости, узнав о выигрыше в викторине. Видео

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Пенсионерка из Сургута выиграла квартиру в викторине Фото:
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Пенсионерка Минсылу из Сургута (ХМАО) выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Она не смогла сдержать слезы, когда ей сообщили о выигрыше.

«Я пенсионера, но тружусь. Супруг тоже на пенсии», — сообщила Минсылу на видео, которое разместил мэр Сургута Андрей Филатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина расплакалась, когда ее начали поздравлять на избирательном участке. Филатов отметил, что это пятая квартира, которую жители Сургута выиграли в викторине.

Ранее URA.RU писало о количестве победителей викторины «Достижения Югры„на утро 17 марта. Об числе выигравших квартиры и машины сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Автор видео: паблик мэра Сургута Андрея Филатова

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Пенсионерка Минсылу из Сургута (ХМАО) выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры». Она не смогла сдержать слезы, когда ей сообщили о выигрыше. «Я пенсионера, но тружусь. Супруг тоже на пенсии», — сообщила Минсылу на видео, которое разместил мэр Сургута Андрей Филатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Женщина расплакалась, когда ее начали поздравлять на избирательном участке. Филатов отметил, что это пятая квартира, которую жители Сургута выиграли в викторине. Ранее URA.RU писало о количестве победителей викторины «Достижения Югры„на утро 17 марта. Об числе выигравших квартиры и машины сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Автор видео: паблик мэра Сургута Андрея Филатова
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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