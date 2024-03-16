В Екатеринбурге обстреляли электричку

На остановке Лечебной пассажирам сказали лечь на пол (архивное фото)
В Екатеринбурге обстреляли два вагона электрички на станции Чапаевская. Из-за этого пассажирам на соседней остановке сказали лечь на пол. Об этом сообщает источник.
«Брат только что приехал с Компрессорного района, на остановке Лечебной пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда», — передает слова источника E1.RU.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. Там от комментариев воздержались.
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