16 марта 2024

В Екатеринбурге обстреляли электричку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство скоростных электропоездов Ласточка на заводе Уральские локомотивы. Екатеринбург, электричка, электропоезд, пригородные поезда, скоростной электропоезд ласточка, пригородное сообщение
На остановке Лечебной пассажирам сказали лечь на пол (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге обстреляли два вагона электрички на станции Чапаевская. Из-за этого пассажирам на соседней остановке сказали лечь на пол. Об этом сообщает источник.

«Брат только что приехал с Компрессорного района, на остановке Лечебной пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда», — передает слова источника E1.RU.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. Там от комментариев воздержались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге обстреляли два вагона электрички на станции Чапаевская. Из-за этого пассажирам на соседней остановке сказали лечь на пол. Об этом сообщает источник. «Брат только что приехал с Компрессорного района, на остановке Лечебной пассажирам проводники сказали лечь на пол. Также сказали, что на Чапаевской расстреляли два вагона предыдущего поезда», — передает слова источника E1.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УТ МВД России по УрФО. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...