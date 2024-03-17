Россия отреагировала на попытку поджога здания посольства РФ в Молдавии

Российская сторона осудила попытку поджога Консульского отдела посольства РФ в Кишиневе, где работает избирательный участок. Как сообщили представили дипломатического представительства, работа на избирательном участке продолжается в штатном режиме.
«Решительно осуждаем попытку поджога Консульского отдела Посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания „огнеметателя“», —
По информации представительства, избирательный участок работает в штатном режиме. «Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие», — сказали в ведомстве.
Ранее 40-летний житель Молдавии бросил коктейль Молотова во двор здания посольства России в Кишиневе. Он заявил, что он «выступает против России». Инцидент попал на видео, передает Пятый канал. Злоумышленника задержали, когда он пытался убежать с места происшествия.
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