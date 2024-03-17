Россия отреагировала на попытку поджога здания посольства РФ в Молдавии

Посольство РФ требует сурового наказания за попытку поджога здания в Молдавии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, вода, озеро, питьевая вода, бутылки, Экспертиза, южноуральское водохранилище, сэс, вода, санэпиднадзор, питьевой источник, санэпидстанция
Мужчина кинул две бутылки с зажигательной смесью Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Российская сторона осудила попытку поджога Консульского отдела посольства РФ в Кишиневе, где работает избирательный участок. Как сообщили представили дипломатического представительства, работа на избирательном участке продолжается в штатном режиме.

«Решительно осуждаем попытку поджога Консульского отдела Посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания „огнеметателя“», — сообщили в посольстве РФ. Там поблагодарили граждан за мужество и гражданскую сознательность.

По информации представительства, избирательный участок работает в штатном режиме. «Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие», — сказали в ведомстве.

Ранее 40-летний житель Молдавии бросил коктейль Молотова во двор здания посольства России в Кишиневе. Он заявил, что он «выступает против России». Инцидент попал на видео, передает Пятый канал. Злоумышленника задержали, когда он пытался убежать с места происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская сторона осудила попытку поджога Консульского отдела посольства РФ в Кишиневе, где работает избирательный участок. Как сообщили представили дипломатического представительства, работа на избирательном участке продолжается в штатном режиме. «Решительно осуждаем попытку поджога Консульского отдела Посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания „огнеметателя“», — сообщили в посольстве РФ. Там поблагодарили граждан за мужество и гражданскую сознательность. По информации представительства, избирательный участок работает в штатном режиме. «Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие», — сказали в ведомстве. Ранее 40-летний житель Молдавии бросил коктейль Молотова во двор здания посольства России в Кишиневе. Он заявил, что он «выступает против России». Инцидент попал на видео, передает Пятый канал. Злоумышленника задержали, когда он пытался убежать с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...