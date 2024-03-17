Жительница Лангепаса (ХМАО) Сарвар Фарданова, которой недавно исполнился 101 год, проголосовала на выборах президента Российской Федерации. Избирательная комиссия приехала домой к долгожительнице.
«Долгожительница Сарвар Фарданова приняла участие в выборах президента России: ветеран воспользовалась возможностью проголосовать на дому. Труженице тыла недавно исполнился 101 год», — сообщила администрация города Лангепаса на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фарданова с девяти лет работала в колхозе. В начале Великой Отечественной войны отправила мужа на фронт, он прошел всю войну, встретил Победу в Берлине и вернулся домой. Супруги воспитали четверых детей, сейчас у долгожительницы два внука и шесть правнуков.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к финальному дню выборов президента России более 22 000 югорчан воспользовались услугой голосования на дому. Это больше, чем на выборах 2018 года, тогда в регионе на дому голосовали 15 804 жителя.
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