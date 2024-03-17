Столетняя жительница ХМАО проголосовала на выборах президента РФ. Фото

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Долгожительница из Лангепаса проголосовала на выборах президента РФ на дому Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Жительница Лангепаса (ХМАО) Сарвар Фарданова, которой недавно исполнился 101 год, проголосовала на выборах президента Российской Федерации. Избирательная комиссия приехала домой к долгожительнице.

«Долгожительница Сарвар Фарданова приняла участие в выборах президента России: ветеран воспользовалась возможностью проголосовать на дому. Труженице тыла недавно исполнился 101 год», — сообщила администрация города Лангепаса на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фарданова с девяти лет работала в колхозе. В начале Великой Отечественной войны отправила мужа на фронт, он прошел всю войну, встретил Победу в Берлине и вернулся домой. Супруги воспитали четверых детей, сейчас у долгожительницы два внука и шесть правнуков.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к финальному дню выборов президента России более 22 000 югорчан воспользовались услугой голосования на дому. Это больше, чем на выборах 2018 года, тогда в регионе на дому голосовали 15 804 жителя.

Долгожительница из Лангепаса проголосовала на выборах президента РФ
Долгожительница из Лангепаса проголосовала на выборах президента РФ
Фото:

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Жительница Лангепаса (ХМАО) Сарвар Фарданова, которой недавно исполнился 101 год, проголосовала на выборах президента Российской Федерации. Избирательная комиссия приехала домой к долгожительнице. «Долгожительница Сарвар Фарданова приняла участие в выборах президента России: ветеран воспользовалась возможностью проголосовать на дому. Труженице тыла недавно исполнился 101 год», — сообщила администрация города Лангепаса на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Фарданова с девяти лет работала в колхозе. В начале Великой Отечественной войны отправила мужа на фронт, он прошел всю войну, встретил Победу в Берлине и вернулся домой. Супруги воспитали четверых детей, сейчас у долгожительницы два внука и шесть правнуков. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО к финальному дню выборов президента России более 22 000 югорчан воспользовались услугой голосования на дому. Это больше, чем на выборах 2018 года, тогда в регионе на дому голосовали 15 804 жителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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