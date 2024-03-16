16 марта 2024

Избирком озвучил явку за час до закрытия участков в Пермском крае

Явка на 18:00 в Пермском крае составила 78,1% избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Избирательная комиссия на ЖД вокзале. Пермь, избирательная комиссия, флаг рф, флаг пермского края, триколор, флаг россии
До закрытия участков в Прикамье остаются считанные минуты Фото:

В выборах президента в Пермском крае приняли участие 1 537 990 избирателей. Это 78,1%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в telegram-канале.

«Осталось менее часа до завершения голосования на выборах Президента России в Пермском крае. К концу третьего дня голосования средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 78,1% или 1 537 990 избирателей», — говорится в сообщении. В Перми проголосовали 75,7% жителей.

Избирком уточняет, что это предварительные данные. Точная цифра появится только после обработки всех бюллетеней. За все время выборов не поступило ни одной жалобы. Нарушений не зафиксировано. Провокаций тоже не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В выборах президента в Пермском крае приняли участие 1 537 990 избирателей. Это 78,1%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в telegram-канале. «Осталось менее часа до завершения голосования на выборах Президента России в Пермском крае. К концу третьего дня голосования средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 78,1% или 1 537 990 избирателей», — говорится в сообщении. В Перми проголосовали 75,7% жителей. Избирком уточняет, что это предварительные данные. Точная цифра появится только после обработки всех бюллетеней. За все время выборов не поступило ни одной жалобы. Нарушений не зафиксировано. Провокаций тоже не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...