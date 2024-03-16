Избирком озвучил явку за час до закрытия участков в Пермском крае

Явка на 18:00 в Пермском крае составила 78,1% избирателей

17 марта 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

До закрытия участков в Прикамье остаются считанные минуты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В выборах президента в Пермском крае приняли участие 1 537 990 избирателей. Это 78,1%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в telegram-канале. «Осталось менее часа до завершения голосования на выборах Президента России в Пермском крае. К концу третьего дня голосования средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 78,1% или 1 537 990 избирателей», — говорится в сообщении. В Перми проголосовали 75,7% жителей. Избирком уточняет, что это предварительные данные. Точная цифра появится только после обработки всех бюллетеней. За все время выборов не поступило ни одной жалобы. Нарушений не зафиксировано. Провокаций тоже не было. Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В выборах президента в Пермском крае приняли участие 1 537 990 избирателей. Это 78,1%. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома в telegram-канале. «Осталось менее часа до завершения голосования на выборах Президента России в Пермском крае. К концу третьего дня голосования средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 78,1% или 1 537 990 избирателей», — говорится в сообщении. В Перми проголосовали 75,7% жителей. Избирком уточняет, что это предварительные данные. Точная цифра появится только после обработки всех бюллетеней. За все время выборов не поступило ни одной жалобы. Нарушений не зафиксировано. Провокаций тоже не было.