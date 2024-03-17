17 марта 2024

Друзья отвернулись от уральского школьника после скандала с групповым сексом

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, ученики, подростки, лето, каникулы, школьники
В скандал попали несколько подростков из Первоуральска (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске школьников обвинили в групповом изнасиловании

С 14-летним Михаилом (имя изменено), который попал в скандал с групповым сексом в городе Первоуральск (Свердловская область), перестали общаться некоторые друзья. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Немногие выходят теперь с ним гулять», — поделился собеседник агентства. По его словам, 23 февраля Миши не было в квартире у школьницы, которая якобы устроила интим с несколькими ребятами. Предположительно, мальчика втянули в скандал остальные подростки.

«Сам Миша не общался с девочкой. Он даже не добавлял ее в друзья в соцсетях», — добавил инсайдер. В свердловском СК не дают комментариев по теме.

В историю попали несколько 14-летних парней и девочка, которая младше их. По одним данным, ей 11 лет, по другим — 13. Школьница якобы не знала, как поздравить подростков с днем защитника Отечества, поэтому позвала в гости и предложила заняться сексом. По разным версиям, у нее дома находились от трех до пяти мальчиков.

О том, что произошло, случайно узнала мама одного из парней, наткнувшись на видео в телефоне сына. Она потребовала привлечь девочку к ответственности, но следователи возбудили уголовное дело против подростков. Их обвиняют в изнасиловании. После случившегося некоторые из мальчиков удалились из соцсетей.

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С 14-летним Михаилом (имя изменено), который попал в скандал с групповым сексом в городе Первоуральск (Свердловская область), перестали общаться некоторые друзья. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Немногие выходят теперь с ним гулять», — поделился собеседник агентства. По его словам, 23 февраля Миши не было в квартире у школьницы, которая якобы устроила интим с несколькими ребятами. Предположительно, мальчика втянули в скандал остальные подростки. «Сам Миша не общался с девочкой. Он даже не добавлял ее в друзья в соцсетях», — добавил инсайдер. В свердловском СК не дают комментариев по теме. В историю попали несколько 14-летних парней и девочка, которая младше их. По одним данным, ей 11 лет, по другим — 13. Школьница якобы не знала, как поздравить подростков с днем защитника Отечества, поэтому позвала в гости и предложила заняться сексом. По разным версиям, у нее дома находились от трех до пяти мальчиков. О том, что произошло, случайно узнала мама одного из парней, наткнувшись на видео в телефоне сына. Она потребовала привлечь девочку к ответственности, но следователи возбудили уголовное дело против подростков. Их обвиняют в изнасиловании. После случившегося некоторые из мальчиков удалились из соцсетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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