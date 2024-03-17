Школьники из Первоуральска занимались групповым сексом в подъезде

18 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Предположительно, школьница позвала парней в гости, чтобы поздравить с 23 февраля (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) 14-летние школьники, которых обвинили в изнасиловании девочки, якобы занимались с ней групповым сексом в подъезде. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом. Ранее сообщалось, что все произошло в квартире ученицы. «Школьница и два 14-летних парня сидели в подъезде 16-этажного дома на Хромпике (район в Первоуральске — прим.ред.). Там они выпивали [спиртное]. И там же между ними все произошло. Один из мальчиков все снимал на видео, говорил, что для себя», — рассказал собеседник агентства. И добавил, что эти парни и девочка якобы и до этого занимались сексом. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему. Инцидент произошел 23 февраля. Якобы школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить парней, поэтому позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. О том, что между детьми был групповой секс, случайно узнала мама одного из них. Она обратилась в полицию и потребовала привлечь девочку к ответственности, но следователи возбудили уголовное дело против подростков, обвинив в изнасиловании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) 14-летние школьники, которых обвинили в изнасиловании девочки, якобы занимались с ней групповым сексом в подъезде. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом. Ранее сообщалось, что все произошло в квартире ученицы. «Школьница и два 14-летних парня сидели в подъезде 16-этажного дома на Хромпике (район в Первоуральске — прим.ред.). Там они выпивали [спиртное]. И там же между ними все произошло. Один из мальчиков все снимал на видео, говорил, что для себя», — рассказал собеседник агентства. И добавил, что эти парни и девочка якобы и до этого занимались сексом. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему. Инцидент произошел 23 февраля. Якобы школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить парней, поэтому позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. О том, что между детьми был групповой секс, случайно узнала мама одного из них. Она обратилась в полицию и потребовала привлечь девочку к ответственности, но следователи возбудили уголовное дело против подростков, обвинив в изнасиловании.