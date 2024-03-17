17 марта 2024

Школьники из Первоуральска занимались групповым сексом в подъезде

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, ребенок, подросток, дети, косплей, хвостик
Предположительно, школьница позвала парней в гости, чтобы поздравить с 23 февраля (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 14-летние школьники, которых обвинили в изнасиловании девочки, якобы занимались с ней групповым сексом в подъезде. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом. Ранее сообщалось, что все произошло в квартире ученицы.

«Школьница и два 14-летних парня сидели в подъезде 16-этажного дома на Хромпике (район в Первоуральске — прим.ред.). Там они выпивали [спиртное]. И там же между ними все произошло. Один из мальчиков все снимал на видео, говорил, что для себя», — рассказал собеседник агентства. И добавил, что эти парни и девочка якобы и до этого занимались сексом. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему.

Инцидент произошел 23 февраля. Якобы школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить парней, поэтому позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро.

О том, что между детьми был групповой секс, случайно узнала мама одного из них. Она обратилась в полицию и потребовала привлечь девочку к ответственности, но следователи возбудили уголовное дело против подростков, обвинив в изнасиловании.

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В Первоуральске (Свердловская область) 14-летние школьники, которых обвинили в изнасиловании девочки, якобы занимались с ней групповым сексом в подъезде. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом. Ранее сообщалось, что все произошло в квартире ученицы. «Школьница и два 14-летних парня сидели в подъезде 16-этажного дома на Хромпике (район в Первоуральске — прим.ред.). Там они выпивали [спиртное]. И там же между ними все произошло. Один из мальчиков все снимал на видео, говорил, что для себя», — рассказал собеседник агентства. И добавил, что эти парни и девочка якобы и до этого занимались сексом. В СУ СК по Свердловской области не комментируют тему. Инцидент произошел 23 февраля. Якобы школьница, которой по одним данным 11, а по другим 13 лет, не знала, как поздравить парней, поэтому позвала их к себе и предложила заняться сексом. Одни источники говорят, что мальчиков было трое, вторые утверждают, что пятеро. О том, что между детьми был групповой секс, случайно узнала мама одного из них. Она обратилась в полицию и потребовала привлечь девочку к ответственности, но следователи возбудили уголовное дело против подростков, обвинив в изнасиловании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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