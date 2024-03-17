В ХМАО закрылись избирательные участки на выборах президента РФ. Об этом сообщили в избиркоме Югры.
«В Югре завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. В 20.00 часов завершилось голосование, члены УИК приступают к процедуре подсчета голосов избирателей», — сообщили в избиркоме.
За подсчетом голосов будет следить общественные наблюдатели. «На всех избирательных участках следить за честностью и прозрачностью подсчета голосов будут наблюдатели», — добавили в избиркоме.
Ранее URA.RU сообщало, что 15 марта во всех муниципалитетах ХМАО начались выборы президента РФ. Все избирательные участки открылись в 8:00 утра. Все события голосования освещались в специальной онлайн-трансляции.
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