В ХМАО закрылись избирательные участки на выборах президента РФ

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Избирательный участок. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Члены УИК начали подсчет голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО закрылись избирательные участки на выборах президента РФ. Об этом сообщили в избиркоме Югры.

«В Югре завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. В 20.00 часов завершилось голосование, члены УИК приступают к процедуре подсчета голосов избирателей», — сообщили в избиркоме.

За подсчетом голосов будет следить общественные наблюдатели. «На всех избирательных участках следить за честностью и прозрачностью подсчета голосов будут наблюдатели», — добавили в избиркоме.

Ранее URA.RU сообщало, что 15 марта во всех муниципалитетах ХМАО начались выборы президента РФ. Все избирательные участки открылись в 8:00 утра. Все события голосования освещались в специальной онлайн-трансляции.

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В ХМАО закрылись избирательные участки на выборах президента РФ. Об этом сообщили в избиркоме Югры. «В Югре завершилось голосование на выборах президента Российской Федерации. В 20.00 часов завершилось голосование, члены УИК приступают к процедуре подсчета голосов избирателей», — сообщили в избиркоме. За подсчетом голосов будет следить общественные наблюдатели. «На всех избирательных участках следить за честностью и прозрачностью подсчета голосов будут наблюдатели», — добавили в избиркоме. Ранее URA.RU сообщало, что 15 марта во всех муниципалитетах ХМАО начались выборы президента РФ. Все избирательные участки открылись в 8:00 утра. Все события голосования освещались в специальной онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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