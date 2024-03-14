Жители ХМАО голосуют на выборах президента России. Онлайн-трансляция

В ХМАО начались президентские выборы, которые пройдут с 15 по 17 марта

15 марта 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Ханты-Мансийском автономном округе начались президентские выборы, избирательные участки будут работать с 15 по 17 марта. URA.RU будет вести прямую трансляцию до окончания голосования. На пост главы страны претендуют четверо кандидатов: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. 09:33 Полицейская из ХМАО выиграла машину в викторине "Достижения Югры", сообщили в окружном правительстве. Юлия Жигунова из Междуреченского первая получит ключи от нового автомобиля 09:27 Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин начал свой рабочий день с визита на избирательный участок. Фото: Дмитрий Наумов 09:23 Глава Сургутского района Андрей Трубецкой проголосовал на выборах президента РФ. Соблюдая семейную традицию, отдать свой гражданский долг, он пришел вместе с мамой Надеждой Федоровной Трубецкой. Фото: Марина Хвалева 09:16 Жительница Сургутского района Юлия Пермякова первой выиграла квартиру за победу в викторине «Достижения Югры». Югорчанка рассказала, что сейчас живет в «деревяшке», и это будет ее первое современное жилье. 08:58 На избирательный участок в Нижневартовске пришел мэр города Дмитрий Кощенко. Он заявил, что проголосовал за будущее страны: ее развитие, независимость и единство народа. 08:48 На выборы пришли хоккеисты команды «Югра». Среди первых проголосовал главный тренер Вадим Епачинцев. Фото URA.RU 08:45 Мэр Нефтеюганского района Алла Бочко и глава поселка Пойковский Ирина Бородина пришли на избирательный участок к началу его работу и проголосовали вместе с мужьями. Фото URA.RU 08:42 Глава «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) Олег Ваховский выиграл в викторину утешительный приз. Ему достался значок с символикой Югры. Фото: URA.RU Фото: URA.RU 08:30 Тем, кто приходит голосовать впервые, дарят сувениры с символикой выборов. Фото: URA.RU 08:28 Жители участвуют в викторине «Достижения Югры» на участках. В такие очереди выстроились сургутяне. Фото URA.RU 08:04 Первые югорчане уже пришли на участки. Люди спешат проголосовать перед работой, в Ханты-Мансийске собралась очередь из желающих. 08:00 В ХМАО открылись избирательные участки, они будут открыты с 8:00 до 20:00. Всего в регионе работает 734 участка для голосования. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе начались президентские выборы, избирательные участки будут работать с 15 по 17 марта. URA.RU будет вести прямую трансляцию до окончания голосования. На пост главы страны претендуют четверо кандидатов: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. 09:33 15.03.2024 Полицейская из ХМАО выиграла машину в викторине "Достижения Югры", сообщили в окружном правительстве. Юлия Жигунова из Междуреченского первая получит ключи от нового автомобиля 09:27 15.03.2024 Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин начал свой рабочий день с визита на избирательный участок. 09:23 15.03.2024 Глава Сургутского района Андрей Трубецкой проголосовал на выборах президента РФ. Соблюдая семейную традицию, отдать свой гражданский долг, он пришел вместе с мамой Надеждой Федоровной Трубецкой. 09:16 15.03.2024 Жительница Сургутского района Юлия Пермякова первой выиграла квартиру за победу в викторине «Достижения Югры». Югорчанка рассказала, что сейчас живет в «деревяшке», и это будет ее первое современное жилье. 08:58 15.03.2024 На избирательный участок в Нижневартовске пришел мэр города Дмитрий Кощенко. Он заявил, что проголосовал за будущее страны: ее развитие, независимость и единство народа. 08:48 15.03.2024 На выборы пришли хоккеисты команды «Югра». Среди первых проголосовал главный тренер Вадим Епачинцев. 08:45 15.03.2024 Мэр Нефтеюганского района Алла Бочко и глава поселка Пойковский Ирина Бородина пришли на избирательный участок к началу его работу и проголосовали вместе с мужьями. 08:42 15.03.2024 Глава «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) Олег Ваховский выиграл в викторину утешительный приз. Ему достался значок с символикой Югры. 08:30 15.03.2024 Тем, кто приходит голосовать впервые, дарят сувениры с символикой выборов. 08:28 Жители участвуют в викторине «Достижения Югры» на участках. В такие очереди выстроились сургутяне. 08:04 15.03.2024 Первые югорчане уже пришли на участки. Люди спешат проголосовать перед работой, в Ханты-Мансийске собралась очередь из желающих. 08:00 15.03.2024 В ХМАО открылись избирательные участки, они будут открыты с 8:00 до 20:00. Всего в регионе работает 734 участка для голосования.