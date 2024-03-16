16 марта 2024

Семья из Курганской области выиграла суперприз в викторине. Видео

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Большая семья из Половинского округа выиграла квартиру Фото:
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Семья из Половинского округа Курганской области выиграла квартиру в викторине «Весна в семью пришла», которая проводилась с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Нет, такого не может быть. Вы, наверное, меня разыгрываете. Я просто не верю — со всеми случается, кроме меня», — поделилась эмоциями победительница. Она также рассказала, что у нее большая семья.

До женщины не удалось дозвониться во время прямого эфира. Она стала обладательницей однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе.

В викторине разыграли три автомобиля, бытовую технику, смартфоны и многое другое. 18 марта последнему победителю вручат машину Niva Travel на центральной площади Кургана.

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Семья из Половинского округа Курганской области выиграла квартиру в викторине «Весна в семью пришла», которая проводилась с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Нет, такого не может быть. Вы, наверное, меня разыгрываете. Я просто не верю — со всеми случается, кроме меня», — поделилась эмоциями победительница. Она также рассказала, что у нее большая семья. До женщины не удалось дозвониться во время прямого эфира. Она стала обладательницей однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе. В викторине разыграли три автомобиля, бытовую технику, смартфоны и многое другое. 18 марта последнему победителю вручат машину Niva Travel на центральной площади Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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