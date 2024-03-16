Семья из Половинского округа Курганской области выиграла квартиру в викторине «Весна в семью пришла», которая проводилась с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
«Нет, такого не может быть. Вы, наверное, меня разыгрываете. Я просто не верю — со всеми случается, кроме меня», — поделилась эмоциями победительница. Она также рассказала, что у нее большая семья.
До женщины не удалось дозвониться во время прямого эфира. Она стала обладательницей однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе.
В викторине разыграли три автомобиля, бытовую технику, смартфоны и многое другое. 18 марта последнему победителю вручат машину Niva Travel на центральной площади Кургана.
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