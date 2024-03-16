Семья из Курганской области выиграла суперприз в викторине. Видео

17 марта 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Большая семья из Половинского округа выиграла квартиру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Семья из Половинского округа Курганской области выиграла квартиру в викторине «Весна в семью пришла», которая проводилась с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Нет, такого не может быть. Вы, наверное, меня разыгрываете. Я просто не верю — со всеми случается, кроме меня», — поделилась эмоциями победительница. Она также рассказала, что у нее большая семья. До женщины не удалось дозвониться во время прямого эфира. Она стала обладательницей однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе. В викторине разыграли три автомобиля, бытовую технику, смартфоны и многое другое. 18 марта последнему победителю вручат машину Niva Travel на центральной площади Кургана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из Половинского округа Курганской области выиграла квартиру в викторине «Весна в семью пришла», которая проводилась с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Нет, такого не может быть. Вы, наверное, меня разыгрываете. Я просто не верю — со всеми случается, кроме меня», — поделилась эмоциями победительница. Она также рассказала, что у нее большая семья. До женщины не удалось дозвониться во время прямого эфира. Она стала обладательницей однокомнатной квартиры в новом жилом комплексе. В викторине разыграли три автомобиля, бытовую технику, смартфоны и многое другое. 18 марта последнему победителю вручат машину Niva Travel на центральной площади Кургана.