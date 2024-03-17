Курганский избирком озвучил явку и лидеров голосования за президента

В Курганской области выборы президента выиграл Владимир Путин. За него проголосовали 85,63% избирателей. Всего на выборы в регионе пришли 77,23% избирателей (490 157 человек). Об этом представители областного избиркома сообщили на брифинге журналистам.
«Владимир Путин набрал 85,63%% голосов избирателей. Вторым стал кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 5,01%, третьим — представитель ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,99%, последним — кандидат партии „Новые люди“ Владислав Даванков — 3,82%», — рассказали в избиркоме подведя итоги обработки всех бюллетеней.
Такая явка для региона стала рекордной за последние 28 лет. Выборы президента проходили с 15 по 17 марта.
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