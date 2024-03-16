16 марта 2024

В Курганской области установлен рекорд по явке на президентских выборах

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Выборы-2024. Екатеринбург, уик, избирательный участок, голосование, выборы 2024
В Курганской области достигнут рекорд по количеству проголосовавших Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента РФ за последние 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента России за последние 28 лет. Проголосовали более 474 тысяч избирателей», — сообщили в telegram-канале правительства.

По данным на 18:00 17 марта явка составила 74,54%. Лидерами по количеству проголосовавших избирателей являются Далматовский, Альменевский, Варгашинский и Частоозерский округа. В Шадринске проголосовали 68,44% избирателей.

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В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента РФ за последние 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента России за последние 28 лет. Проголосовали более 474 тысяч избирателей», — сообщили в telegram-канале правительства. По данным на 18:00 17 марта явка составила 74,54%. Лидерами по количеству проголосовавших избирателей являются Далматовский, Альменевский, Варгашинский и Частоозерский округа. В Шадринске проголосовали 68,44% избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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