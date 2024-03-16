Политика Выборы В Курганской области установлен рекорд по явке на президентских выборах 17 марта 2024 в 19:14 Размер текста - 17 + В Курганской области достигнут рекорд по количеству проголосовавших Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента РФ за последние 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента России за последние 28 лет. Проголосовали более 474 тысяч избирателей», — сообщили в telegram-канале правительства. По данным на 18:00 17 марта явка составила 74,54%. Лидерами по количеству проголосовавших избирателей являются Далматовский, Альменевский, Варгашинский и Частоозерский округа. В Шадринске проголосовали 68,44% избирателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента РФ за последние 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента России за последние 28 лет. Проголосовали более 474 тысяч избирателей», — сообщили в telegram-канале правительства. По данным на 18:00 17 марта явка составила 74,54%. Лидерами по количеству проголосовавших избирателей являются Далматовский, Альменевский, Варгашинский и Частоозерский округа. В Шадринске проголосовали 68,44% избирателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям