В Курганской области установлен рекорд по явке на президентских выборах

В Курганской области достигнут рекорд по количеству проголосовавших
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента РФ за последние 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Курганской области установлен рекорд по явке на выборах президента России за последние 28 лет. Проголосовали более 474 тысяч избирателей», — сообщили в telegram-канале правительства.
По данным на 18:00 17 марта явка составила 74,54%. Лидерами по количеству проголосовавших избирателей являются Далматовский, Альменевский, Варгашинский и Частоозерский округа. В Шадринске проголосовали 68,44% избирателей.
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