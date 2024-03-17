Международные наблюдатели остались довольны выборами в РФ

Международные наблюдатели не высказали никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования на выборы президента России. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Международные наблюдатели, приглашенные в Россию по парламентской линии, не высказывают никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования», — заявил Косачев. Выборы президента России проходили 15—17 марта.
Депутат парламента Республики Сербия, который 14 марта был избран вице-спикером парламента, Йован Янич заявил, что с интересом следил за выборами президента России. Результат выборов проецируется на весь мир. Особенно на Республику Сербию, у которой многовековые близкие отношения с Россией, отметил Янич в беседе с RT.
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