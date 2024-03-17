17 марта 2024

Международные наблюдатели остались довольны выборами в РФ

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Подсчет бюллетеней на избирательном учатске в гимназии № 104. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, выборы 2024
У международных наблюдателей нет замечаний по выборам в России Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Международные наблюдатели не высказали никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования на выборы президента России. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Международные наблюдатели, приглашенные в Россию по парламентской линии, не высказывают никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования», — заявил Косачев. Выборы президента России проходили 15—17 марта.

Депутат парламента Республики Сербия, который 14 марта был избран вице-спикером парламента, Йован Янич заявил, что с интересом следил за выборами президента России. Результат выборов проецируется на весь мир. Особенно на Республику Сербию, у которой многовековые близкие отношения с Россией, отметил Янич в беседе с RT.

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Международные наблюдатели не высказали никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования на выборы президента России. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Международные наблюдатели, приглашенные в Россию по парламентской линии, не высказывают никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования», — заявил Косачев. Выборы президента России проходили 15—17 марта. Депутат парламента Республики Сербия, который 14 марта был избран вице-спикером парламента, Йован Янич заявил, что с интересом следил за выборами президента России. Результат выборов проецируется на весь мир. Особенно на Республику Сербию, у которой многовековые близкие отношения с Россией, отметил Янич в беседе с RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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