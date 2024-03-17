Политика Выборы Международные наблюдатели остались довольны выборами в РФ 18 марта 2024 в 00:38 Размер текста - 17 + У международных наблюдателей нет замечаний по выборам в России Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Международные наблюдатели не высказали никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования на выборы президента России. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Международные наблюдатели, приглашенные в Россию по парламентской линии, не высказывают никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования», — заявил Косачев. Выборы президента России проходили 15—17 марта. Депутат парламента Республики Сербия, который 14 марта был избран вице-спикером парламента, Йован Янич заявил, что с интересом следил за выборами президента России. Результат выборов проецируется на весь мир. Особенно на Республику Сербию, у которой многовековые близкие отношения с Россией, отметил Янич в беседе с RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Международные наблюдатели не высказали никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования на выборы президента России. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Международные наблюдатели, приглашенные в Россию по парламентской линии, не высказывают никаких замечаний по итогам прошедших трех дней голосования», — заявил Косачев. Выборы президента России проходили 15—17 марта. Депутат парламента Республики Сербия, который 14 марта был избран вице-спикером парламента, Йован Янич заявил, что с интересом следил за выборами президента России. Результат выборов проецируется на весь мир. Особенно на Республику Сербию, у которой многовековые близкие отношения с Россией, отметил Янич в беседе с RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям