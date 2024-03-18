Песков: вдова Навального* предпочла не приезжать в Россию

18 марта 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал отъезд вдовы Навального* из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) имела возможность приехать в Россию, чтобы увидеть супруга, однако она этого не сделала. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вдова Навального имела шанс приехать в Россию увидеть мужа… Она отказалась. Она предпочла остаться за границей», — пояснил Песков РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента РФ, когда люди сами отрывают себя от Родины, они теряют связь со страной. Он добавил, что чем дольше человек живет за границей, тем сильнее чувствуется разрыв со своим народом. Президент России Владимир Путин заявил, что был согласен на обмен Навального. Он добавил, что смерть оппозиционера — это печальное событие. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) имела возможность приехать в Россию, чтобы увидеть супруга, однако она этого не сделала. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вдова Навального имела шанс приехать в Россию увидеть мужа… Она отказалась. Она предпочла остаться за границей», — пояснил Песков РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента РФ, когда люди сами отрывают себя от Родины, они теряют связь со страной. Он добавил, что чем дольше человек живет за границей, тем сильнее чувствуется разрыв со своим народом. Президент России Владимир Путин заявил, что был согласен на обмен Навального. Он добавил, что смерть оппозиционера — это печальное событие. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов