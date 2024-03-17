Курганец оспорил в суде иск банка о долге по кредиту

18 марта 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Житель Шадринска выиграл судебный процесс у банка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Шадринска (Курганская область) выиграл судебный процесс против банка, который требовал погасить долг по кредиту. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил отказать банку в иске о взыскании с заемщика 198 904 рублей, из которых 114 442 рубля — сумма основного долга, 77 128 рублей неоплаченные проценты и 7 333 рубля штраф за просроченную задолженность. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — указано в документах, опубликованных в картотеке Шадринского районного суда. Согласно судебным материалам, шадринец в мае 2013 года взял в кредит на пять лет у банка 123 тысячи рублей под 29% годовых. По данным банка, заемщик должен был полностью выплатить кредит в мае 2018 года, но он перестал вносить ежемесячные платежи уже после февраля 2014 года. На конец декабря 2023 года банк зафиксировал задолженность в сумме 198 904 рубля. Заемщик попросил суд учесть пропуск банком срока исковой давности, который составляет три года. Мировой суд в 2019 году вынес решение о взыскании долга в пользу банка, но шадринец оспорил его. Банк снова обратился с иском в суд в январе 2024 года, но время уже было упущено, отмечается в документах процесса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Шадринска (Курганская область) выиграл судебный процесс против банка, который требовал погасить долг по кредиту. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил отказать банку в иске о взыскании с заемщика 198 904 рублей, из которых 114 442 рубля — сумма основного долга, 77 128 рублей неоплаченные проценты и 7 333 рубля штраф за просроченную задолженность. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — указано в документах, опубликованных в картотеке Шадринского районного суда. Согласно судебным материалам, шадринец в мае 2013 года взял в кредит на пять лет у банка 123 тысячи рублей под 29% годовых. По данным банка, заемщик должен был полностью выплатить кредит в мае 2018 года, но он перестал вносить ежемесячные платежи уже после февраля 2014 года. На конец декабря 2023 года банк зафиксировал задолженность в сумме 198 904 рубля. Заемщик попросил суд учесть пропуск банком срока исковой давности, который составляет три года. Мировой суд в 2019 году вынес решение о взыскании долга в пользу банка, но шадринец оспорил его. Банк снова обратился с иском в суд в январе 2024 года, но время уже было упущено, отмечается в документах процесса.