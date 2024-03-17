17 марта 2024

Курганец оспорил в суде иск банка о долге по кредиту

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Житель Шадринска выиграл судебный процесс у банка Фото:

Житель Шадринска (Курганская область) выиграл судебный процесс против банка, который требовал погасить долг по кредиту. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил отказать банку в иске о взыскании с заемщика 198 904 рублей, из которых 114 442 рубля — сумма основного долга, 77 128 рублей неоплаченные проценты и 7 333 рубля штраф за просроченную задолженность. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — указано в документах, опубликованных в картотеке Шадринского районного суда.

Согласно судебным материалам, шадринец в мае 2013 года взял в кредит на пять лет у банка 123 тысячи рублей под 29% годовых. По данным банка, заемщик должен был полностью выплатить кредит в мае 2018 года, но он перестал вносить ежемесячные платежи уже после февраля 2014 года. На конец декабря 2023 года банк зафиксировал задолженность в сумме 198 904 рубля.

Заемщик попросил суд учесть пропуск банком срока исковой давности, который составляет три года. Мировой суд в 2019 году вынес решение о взыскании долга в пользу банка, но шадринец оспорил его. Банк снова обратился с иском в суд в январе 2024 года, но время уже было упущено, отмечается в документах процесса.

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Житель Шадринска (Курганская область) выиграл судебный процесс против банка, который требовал погасить долг по кредиту. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил отказать банку в иске о взыскании с заемщика 198 904 рублей, из которых 114 442 рубля — сумма основного долга, 77 128 рублей неоплаченные проценты и 7 333 рубля штраф за просроченную задолженность. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — указано в документах, опубликованных в картотеке Шадринского районного суда. Согласно судебным материалам, шадринец в мае 2013 года взял в кредит на пять лет у банка 123 тысячи рублей под 29% годовых. По данным банка, заемщик должен был полностью выплатить кредит в мае 2018 года, но он перестал вносить ежемесячные платежи уже после февраля 2014 года. На конец декабря 2023 года банк зафиксировал задолженность в сумме 198 904 рубля. Заемщик попросил суд учесть пропуск банком срока исковой давности, который составляет три года. Мировой суд в 2019 году вынес решение о взыскании долга в пользу банка, но шадринец оспорил его. Банк снова обратился с иском в суд в январе 2024 года, но время уже было упущено, отмечается в документах процесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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