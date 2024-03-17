17 марта 2024

На СВО погиб гранатометчик из ЯНАО. Фото

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Житель ЯНАО погиб во время исполнения служебного долга Фото:

Житель ЯНАО Сергей Загородских погиб во время специальной военной операции. Об этом 18 марта сообщила администрация Надымского района.

«Наш земляк Сергей Загородских погиб при исполнении служебного долга во время проведения СВО. Он остался в нашей памяти верным своей стране и воинской присяге, примером мужества и чести. Боец служил грантаметчиком мотострелкового взвода», — написала администрация в telegram-канале.

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Житель ЯНАО Сергей Загородских погиб во время специальной военной операции. Об этом 18 марта сообщила администрация Надымского района. «Наш земляк Сергей Загородских погиб при исполнении служебного долга во время проведения СВО. Он остался в нашей памяти верным своей стране и воинской присяге, примером мужества и чести. Боец служил грантаметчиком мотострелкового взвода», — написала администрация в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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