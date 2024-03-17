Житель ЯНАО погиб во время исполнения служебного долга
Житель ЯНАО Сергей Загородских погиб во время специальной военной операции. Об этом 18 марта сообщила администрация Надымского района.
«Наш земляк Сергей Загородских погиб при исполнении служебного долга во время проведения СВО. Он остался в нашей памяти верным своей стране и воинской присяге, примером мужества и чести. Боец служил грантаметчиком мотострелкового взвода», — написала администрация в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.