Как за рубежом отреагировали на победу Путина на президентских выборах

The New York Times: голоса за Путина на выборах превзошли ожидания

18 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

На Западе считают, что Владимир Путин после победы на выборах продолжит строить новый мировой порядок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В России завершились президентские выборы. Избиратели голосовали за четырех кандидатов. С большим отрывом лидирует Владимир Путин в большинстве российских регионов, о чем свидетельствуют данные ЦИК РФ. Подсчет голосов все еще продолжается. Западные страны уже отреагировали на предварительные результаты. URA.RU приводит реакцию мировых лидеров. Реакция зарубежных СМИ The New York Times (США) Авторы материала отмечают, что результаты голосования президентских выборов поражают. Американские журналисты отмечают, что с каждым разом за Владимира Путина голосуют все больше избирателей. Если в 2012 году Владимир Путин победил с результатом в чуть более 60%, то на этот раз при обработке предварительных результатов он лидирует с результатом в более, чем 80%. CNN (США) После того как были опубликованы предварительные итоги подсчета голосов, американские журналисты начали акцентировать внимание на внешней политике Владимира Путина. В частности, они напомнили о взаимоотношениях между Россией и Китаем. Также на Западе вспомнили о партнерских отношениях между Путиным и лидером КНР Ким Чен Ыном. Журналисты отмечают, что эти связи будут только крепнуть. Так же как и отношения между Россией, Ираном, Индией и другими странами Глобального Юга. Путин также продолжит развивать новый миропорядок с участием стран БРИКС, уверены журналисты CNN. Bloomberg (международный) Еще в преддверии первого дня голосования, журналисты Bloomberg делали акцент на международной политике Владимира Путина. Они отмечали, что если в свой крайний срок президент России делал все, чтобы сформировать новый мировой порядок, то сейчас, в случае своей победы, тот будет предпринимать действия по его воплощению. Также на Западе вспомнили военные достижения России. Журналисты заявили, что странам Европы необходимо продолжать поддержку Украины. Также они вновь отметили неэффективность западных антироссийских санкций, подчеркнув, что Россия смогла по импорту вернуться на уровень до начала спецоперации. Уже после того, как были опубликованы предварительные результаты из которых стало понятно, что Владимир Путин лидирует с большим отрывом, авторы международного телеканала, напомнили, Путин не намерен останавливаться в достижении своих целей на Украине. Tribune India (Индия) Журналисты подчеркнули, что результаты выборов не стали неожиданностью. Они привели в качестве подтверждения предварительные данные exit poll Фонда общественного мнения (ФОМ), а также сослались на исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Авторы подытожили, что опросы оказались точными. Реакция мировых политиков Сербия Президент Республики Сербской Милорад Додик отреагировал на победу Путина в соцсети X уже спустя несколько часов после того, как были закрыты первые избирательные участки в России. Он подчеркнул, что сербский народ с радостью встретил победу российского лидера и считает того своим другом, на которого можно опереться. Додик также обратил внимание на тот факт, что российский народ в качестве своего лидера избрал именно ответственного и мудрого человека. Польша В МИД Польши заявили, что российские выборы прошли якобы нечестно. В стране считают, что голосование проходило «на фоне репрессий» и не являются демократическими. Также в польском министерстве заявили, что отдельно осуждают проведение выборов в новых российских регионах. Также в МИД Польши не оценили тот факт, что в голосовании участвовали избиратели, находящееся за границей. Особенно на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Великобритания Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также высказался по поводу проведения выборов в России. По его мнению, выборы были «организованы несвободно». Он также назвал их нечестными. Германия Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом заявила пресс-секретарь главы ФРГ Серстин Гаммелин. Украина По мнению украинского президента Владимира Зеленского, выборы в стране не были легитимными. Он также поблагодарил лидеров тех стран, кто высказался о выборах в РФ в таком же ключе. США Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал результаты президентских выборов в России — возрождением русской нации. Он добавил, что лидерство Владимира Путина — это результат его самоотверженной работы на протяжении многих лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России завершились президентские выборы. Избиратели голосовали за четырех кандидатов. С большим отрывом лидирует Владимир Путин в большинстве российских регионов, о чем свидетельствуют данные ЦИК РФ. Подсчет голосов все еще продолжается. Западные страны уже отреагировали на предварительные результаты. URA.RU приводит реакцию мировых лидеров. Авторы материала отмечают, что результаты голосования президентских выборов поражают. Американские журналисты отмечают, что с каждым разом за Владимира Путина голосуют все больше избирателей. Если в 2012 году Владимир Путин победил с результатом в чуть более 60%, то на этот раз при обработке предварительных результатов он лидирует с результатом в более, чем 80%. После того как были опубликованы предварительные итоги подсчета голосов, американские журналисты начали акцентировать внимание на внешней политике Владимира Путина. В частности, они напомнили о взаимоотношениях между Россией и Китаем. Также на Западе вспомнили о партнерских отношениях между Путиным и лидером КНР Ким Чен Ыном. Журналисты отмечают, что эти связи будут только крепнуть. Так же как и отношения между Россией, Ираном, Индией и другими странами Глобального Юга. Путин также продолжит развивать новый миропорядок с участием стран БРИКС, уверены журналисты CNN. Еще в преддверии первого дня голосования, журналисты Bloomberg делали акцент на международной политике Владимира Путина. Они отмечали, что если в свой крайний срок президент России делал все, чтобы сформировать новый мировой порядок, то сейчас, в случае своей победы, тот будет предпринимать действия по его воплощению. Также на Западе вспомнили военные достижения России. Журналисты заявили, что странам Европы необходимо продолжать поддержку Украины. Также они вновь отметили неэффективность западных антироссийских санкций, подчеркнув, что Россия смогла по импорту вернуться на уровень до начала спецоперации. Уже после того, как были опубликованы предварительные результаты из которых стало понятно, что Владимир Путин лидирует с большим отрывом, авторы международного телеканала, напомнили, Путин не намерен останавливаться в достижении своих целей на Украине. Журналисты подчеркнули, что результаты выборов не стали неожиданностью. Они привели в качестве подтверждения предварительные данные exit poll Фонда общественного мнения (ФОМ), а также сослались на исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Авторы подытожили, что опросы оказались точными. Президент Республики Сербской Милорад Додик отреагировал на победу Путина в соцсети X уже спустя несколько часов после того, как были закрыты первые избирательные участки в России. Он подчеркнул, что сербский народ с радостью встретил победу российского лидера и считает того своим другом, на которого можно опереться. Додик также обратил внимание на тот факт, что российский народ в качестве своего лидера избрал именно ответственного и мудрого человека. В МИД Польши заявили, что российские выборы прошли якобы нечестно. В стране считают, что голосование проходило «на фоне репрессий» и не являются демократическими. Также в польском министерстве заявили, что отдельно осуждают проведение выборов в новых российских регионах. Также в МИД Польши не оценили тот факт, что в голосовании участвовали избиратели, находящееся за границей. Особенно на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон также высказался по поводу проведения выборов в России. По его мнению, выборы были «организованы несвободно». Он также назвал их нечестными. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом заявила пресс-секретарь главы ФРГ Серстин Гаммелин. По мнению украинского президента Владимира Зеленского, выборы в стране не были легитимными. Он также поблагодарил лидеров тех стран, кто высказался о выборах в РФ в таком же ключе. Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал результаты президентских выборов в России — возрождением русской нации. Он добавил, что лидерство Владимира Путина — это результат его самоотверженной работы на протяжении многих лет.