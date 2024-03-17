17 марта 2024

Додик: победа Путина порадовала сербов

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, коридор, портрет путина, триколор, флаг россии
Сербы приветствуют лидерство Путина на выборах президента РФ Фото:

Сербский народ рад победе самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля», — рассказал Додик в соцсети Х.

По данным МИД России с победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не планирует поздравлять Путина с победой на президентских выборах.

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Сербский народ рад победе самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля», — рассказал Додик в соцсети Х. По данным МИД России с победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не планирует поздравлять Путина с победой на президентских выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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