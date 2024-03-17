Додик: победа Путина порадовала сербов

18 марта 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Сербы приветствуют лидерство Путина на выборах президента РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Сербский народ рад победе самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля», — рассказал Додик в соцсети Х. По данным МИД России с победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не планирует поздравлять Путина с победой на президентских выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сербский народ рад победе самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. «Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля», — рассказал Додик в соцсети Х. По данным МИД России с победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не планирует поздравлять Путина с победой на президентских выборах.