Додик: победа Путина порадовала сербов

Сербский народ рад победе самовыдвиженца Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
«Победа Путина встречена с радостью сербским народом, так как в нем он видит великого государственного деятеля и друга, на которого всегда может опереться, и который заботится о нашем народе. Нас также радует, что российский народ своим лидером избрал серьезного, ответственного и мудрого государственного деятеля», — рассказал Додик в соцсети Х.
По данным МИД России с победой на выборах российского лидера уже поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не планирует поздравлять Путина с победой на президентских выборах.
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