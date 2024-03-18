Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, два человека пропали

На Камчатке на туристов сошла лавина. Два человека пропали под завалами. Об этом сообщает МЧС РФ.
«Группа [туристов] шла по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — уточнили в МЧС России по Камчатскому краю. Ведомство сообщает о происшествии в своем telegram-канале. Отмечается, что изначально пострадавшие пытались провести поиски пропавших самостоятельно и только спустя время уведомили спасателей.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Экстренные службы задействовали специализированную технику.
На Камчатке на туристов сошла лавина. Два человека пропали под завалами. Об этом сообщает МЧС РФ. «Группа [туристов] шла по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — уточнили в МЧС России по Камчатскому краю. Ведомство сообщает о происшествии в своем telegram-канале. Отмечается, что изначально пострадавшие пытались провести поиски пропавших самостоятельно и только спустя время уведомили спасателей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Экстренные службы задействовали специализированную технику.