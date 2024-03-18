Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, два человека пропали

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Природа Пермского края. Пермь, зима, деревья в снегу, северный урал, горы зимой, тулымский камень
На Камчатке туристы оказались под завалами лавины, передает МЧС Фото:

На Камчатке на туристов сошла лавина. Два человека пропали под завалами. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Группа [туристов] шла по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — уточнили в МЧС России по Камчатскому краю. Ведомство сообщает о происшествии в своем telegram-канале. Отмечается, что изначально пострадавшие пытались провести поиски пропавших самостоятельно и только спустя время уведомили спасателей.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Экстренные службы задействовали специализированную технику.

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На Камчатке на туристов сошла лавина. Два человека пропали под завалами. Об этом сообщает МЧС РФ. «Группа [туристов] шла по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — уточнили в МЧС России по Камчатскому краю. Ведомство сообщает о происшествии в своем telegram-канале. Отмечается, что изначально пострадавшие пытались провести поиски пропавших самостоятельно и только спустя время уведомили спасателей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Экстренные службы задействовали специализированную технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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