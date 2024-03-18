Происшествия Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, два человека пропали 18 марта 2024 в 09:37 Размер текста - 17 + На Камчатке туристы оказались под завалами лавины, передает МЧС Фото: Сергей Шадрин © URA.RU На Камчатке на туристов сошла лавина. Два человека пропали под завалами. Об этом сообщает МЧС РФ. «Группа [туристов] шла по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — уточнили в МЧС России по Камчатскому краю. Ведомство сообщает о происшествии в своем telegram-канале. Отмечается, что изначально пострадавшие пытались провести поиски пропавших самостоятельно и только спустя время уведомили спасателей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Экстренные службы задействовали специализированную технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Камчатке на туристов сошла лавина. Два человека пропали под завалами. Об этом сообщает МЧС РФ. «Группа [туристов] шла по гребню, когда сильным порывом ветра их сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — уточнили в МЧС России по Камчатскому краю. Ведомство сообщает о происшествии в своем telegram-канале. Отмечается, что изначально пострадавшие пытались провести поиски пропавших самостоятельно и только спустя время уведомили спасателей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Экстренные службы задействовали специализированную технику. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям