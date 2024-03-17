В Курганской детской поликлинике по улице Коли Мяготина произошло возгорание осветительного прибора. В здании сработала пожарная сигнализация с оповещением об эвакуации, рассказали URA.RU родители детей. С огнем справились до приезда пожарным подразделений.
«В Курганской детской поликлинике сработала пожарная сигнализация с оповещением об эвакуации. На первом этаже со стороны фильтра было заметно небольшое задымление, прибыли пожарные. С задымлением быстро справились, людей с других этажей не эвакуировали, пациенты продолжали стоять в очереди», — рассказали очевидцы.
В пресс-службе МЧС по Курганской области URA.RU ответили, что в 8:58 поступило сообщение о возгорании в детской поликлинике (Коли Мяготина,114). «На место были направлены пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, загорелся осветительный прибор. Площадь пожара составила 0,5 кв. метров. Пожар ликвидировали первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений. Эвакуация не проводилась. Были задействованы 41 человек личного состава и 12 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
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