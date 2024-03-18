Великий пост: что нужно обязательно употреблять в пищу

Врач Зуева: недостаток белка в пост нужно компенсировать растительной пищей

18 марта 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Для получения белка в пост следует употреблять фрукты, овощи и цельнозерновые продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Великий пост у православных начался 18 марта. Это время, когда меняется рацион питания. Из него исчезают продукты животного происхождения, что провоцирует дефицит белка. Поэтому важно получать органические вещества из растительной пищи. Об этом сообщила врач, нутрициолог Анастасия Зуева. «Организм не может синтезировать аминокислоты самостоятельно, он получает их из пищи. <…> Белок необходимо получать из разных источников растительной пищи, это связано с неполноценностью аминокислотного состава растительной пищи и худшей усвояемостью», — передает радио Sputnik слова Зуевой. Она добавила, что дефицит белка приводит к уменьшению мышечной массы и костной ткани. В будущем это может перерасти в остеопороз. Новость по теме Чем заменить мясо во время Великого поста Нутрициолог отметила, что в пост нужно питаться сбалансированно. Для этого можно использовать «метод тарелки», то есть представить дневной рацион в виде тарелки, которая разделена на четыре части. Две четверти будут составлять фрукты и овощи, а каждая из двух оставшихся четвертей — это растительные продукты, содержащие белок, и цельнозерновые продукты. Зуева заявила, что лидерами по содержанию белка являются бобовые. К ним относятся чечевица, соя, нут, фасоль, маш и горох. Также это органическое вещество содержится в таких цельнозерновых продуктах, как булгур, пшено, гречневая и ячневая крупы, киноа и овсяные хлопья длительной варки. Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев сообщила, что неправильная диета во время Великого поста может оказать серьезное влияние на организм. Постящиеся ограничивают себя в употреблении животного белка и жиров, что не позволяет нормально функционировать организму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великий пост у православных начался 18 марта. Это время, когда меняется рацион питания. Из него исчезают продукты животного происхождения, что провоцирует дефицит белка. Поэтому важно получать органические вещества из растительной пищи. Об этом сообщила врач, нутрициолог Анастасия Зуева. «Организм не может синтезировать аминокислоты самостоятельно, он получает их из пищи. <…> Белок необходимо получать из разных источников растительной пищи, это связано с неполноценностью аминокислотного состава растительной пищи и худшей усвояемостью», — передает радио Sputnik слова Зуевой. Она добавила, что дефицит белка приводит к уменьшению мышечной массы и костной ткани. В будущем это может перерасти в остеопороз. Нутрициолог отметила, что в пост нужно питаться сбалансированно. Для этого можно использовать «метод тарелки», то есть представить дневной рацион в виде тарелки, которая разделена на четыре части. Две четверти будут составлять фрукты и овощи, а каждая из двух оставшихся четвертей — это растительные продукты, содержащие белок, и цельнозерновые продукты. Зуева заявила, что лидерами по содержанию белка являются бобовые. К ним относятся чечевица, соя, нут, фасоль, маш и горох. Также это органическое вещество содержится в таких цельнозерновых продуктах, как булгур, пшено, гречневая и ячневая крупы, киноа и овсяные хлопья длительной варки. Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев сообщила, что неправильная диета во время Великого поста может оказать серьезное влияние на организм. Постящиеся ограничивают себя в употреблении животного белка и жиров, что не позволяет нормально функционировать организму.