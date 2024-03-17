17 марта 2024

В ЯНАО произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП на «трассе смерти» погибли два человека Фото:

На трассе Сургут — Салехард, возле поворота на Барсуковское месторождение, автобус столкнулся с «Нивой». Очевидцы сообщили URA.RU о двух погибших в ДТП.

«Страшная авария перед Барсуковским поворотом в сторону Губкинского. Двое погибших», — сообщил читатель агентства.

Корреспондент URA.RU связался по телефону с пресс-службой УГИБДД ЯНАО. Подробности происшествия уточняются.

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На трассе Сургут — Салехард, возле поворота на Барсуковское месторождение, автобус столкнулся с «Нивой». Очевидцы сообщили URA.RU о двух погибших в ДТП. «Страшная авария перед Барсуковским поворотом в сторону Губкинского. Двое погибших», — сообщил читатель агентства. Корреспондент URA.RU связался по телефону с пресс-службой УГИБДД ЯНАО. Подробности происшествия уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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