В ДТП на «трассе смерти» погибли два человека
На трассе Сургут — Салехард, возле поворота на Барсуковское месторождение, автобус столкнулся с «Нивой». Очевидцы сообщили URA.RU о двух погибших в ДТП.
«Страшная авария перед Барсуковским поворотом в сторону Губкинского. Двое погибших», — сообщил читатель агентства.
Корреспондент URA.RU связался по телефону с пресс-службой УГИБДД ЯНАО. Подробности происшествия уточняются.
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