Залившего краской бюллетени курганца отправили в СИЗО на два месяца

18 марта 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Курганца, залившего краской бюллетени, поместили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В отношении жителя города Куртамыша (Курганская область), залившего краской бюллетени, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. Данную информацию URA.RU подтвердили в Курганском городском суде. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили в пресс-службе суда. В СИЗО он помещен до 15 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего жителя Куртамыша на одном из избирательных участков. Мужчина залил жидкостью с краской урну с бюллетенями. По факту нарушения было возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательных комиссий). Следователи ходатайствовали о заключении мужчины под стражу. Суд согласился с сотрудниками следкома. Ранее URA.RU сообщало, что нарушитель испортил более 150 бюллетеней в урне на избирательном участке. Всего в урне было 600 бюллетеней. Из испорченных листов один голос удалось учесть при подсчете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении жителя города Куртамыша (Курганская область), залившего краской бюллетени, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. Данную информацию URA.RU подтвердили в Курганском городском суде. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили в пресс-службе суда. В СИЗО он помещен до 15 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего жителя Куртамыша на одном из избирательных участков. Мужчина залил жидкостью с краской урну с бюллетенями. По факту нарушения было возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательных комиссий). Следователи ходатайствовали о заключении мужчины под стражу. Суд согласился с сотрудниками следкома. Ранее URA.RU сообщало, что нарушитель испортил более 150 бюллетеней в урне на избирательном участке. Всего в урне было 600 бюллетеней. Из испорченных листов один голос удалось учесть при подсчете.