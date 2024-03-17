Залившего краской бюллетени курганца отправили в СИЗО на два месяца

В отношении жителя города Куртамыша (Курганская область), залившего краской бюллетени, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
Данную информацию URA.RU подтвердили в Курганском городском суде. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщили в пресс-службе суда. В СИЗО он помещен до 15 мая.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего жителя Куртамыша на одном из избирательных участков. Мужчина залил жидкостью с краской урну с бюллетенями.
По факту нарушения было возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательных комиссий). Следователи ходатайствовали о заключении мужчины под стражу. Суд согласился с сотрудниками следкома.
Ранее URA.RU сообщало, что нарушитель испортил более 150 бюллетеней в урне на избирательном участке. Всего в урне было 600 бюллетеней. Из испорченных листов один голос удалось учесть при подсчете.
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