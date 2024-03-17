Курганцу на избирательном пункте удалось испортить краской более 150 бюллетеней

Житель Куртамыша (Курганская область) испортил 153 бюллетеня, когда залил их краской на избирательном пункте в первый день голосования на выборах президента. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на брифинге в областном избиркоме.
«Во время инцидента на избирательном участке гражданин залил окрашенной жидкостью 153 бюллетеня», — сообщил председатель облизбиркома Роман Скиндерев во время общения с прессой. В урне для голосования в это время находились 600 листов, уже отмеченных избирателями.
Члены комиссии проверили все испорченные листы. Один из них был учтен при подсчете голосов.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганском избирательном участке мужчина залил жидкостью с краской урну с бюллетенями. Мужчину задержали сотрудники полиции. В отношении него возбудили уголовное дело.
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