В ЯНАО школьник получил сто тысяч рублей компенсации за моральный вред

В Красноселькупском районе ЯНАО 12-летний ребенок получил 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба после конфликта со старшеклассниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Установлено, что в декабре 2023 года у 12-летнего школьника с двумя старшеклассниками произошел конфликт, в результате которого он упал, ударился рукой и почувствовав резкую боль. В больнице ему наложили гипс», — рассказали в официальном telegram-канале окружной прокуратуры.
Прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации ста тысяч рублей за моральный вред. Требования надзорного органа были удовлетворены.
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