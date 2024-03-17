17 марта 2024

В ЯНАО школьник получил сто тысяч рублей компенсации за моральный вред

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оценил моральный вред в сто тысяч рублей Фото:

В Красноселькупском районе ЯНАО 12-летний ребенок получил 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба после конфликта со старшеклассниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что в декабре 2023 года у 12-летнего школьника с двумя старшеклассниками произошел конфликт, в результате которого он упал, ударился рукой и почувствовав резкую боль. В больнице ему наложили гипс», — рассказали в официальном telegram-канале окружной прокуратуры.

Прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации ста тысяч рублей за моральный вред. Требования надзорного органа были удовлетворены.

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В Красноселькупском районе ЯНАО 12-летний ребенок получил 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба после конфликта со старшеклассниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что в декабре 2023 года у 12-летнего школьника с двумя старшеклассниками произошел конфликт, в результате которого он упал, ударился рукой и почувствовав резкую боль. В больнице ему наложили гипс», — рассказали в официальном telegram-канале окружной прокуратуры. Прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации ста тысяч рублей за моральный вред. Требования надзорного органа были удовлетворены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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