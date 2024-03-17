В ЯНАО школьник получил сто тысяч рублей компенсации за моральный вред

18 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Суд оценил моральный вред в сто тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Красноселькупском районе ЯНАО 12-летний ребенок получил 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба после конфликта со старшеклассниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что в декабре 2023 года у 12-летнего школьника с двумя старшеклассниками произошел конфликт, в результате которого он упал, ударился рукой и почувствовав резкую боль. В больнице ему наложили гипс», — рассказали в официальном telegram-канале окружной прокуратуры. Прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации ста тысяч рублей за моральный вред. Требования надзорного органа были удовлетворены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноселькупском районе ЯНАО 12-летний ребенок получил 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба после конфликта со старшеклассниками. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что в декабре 2023 года у 12-летнего школьника с двумя старшеклассниками произошел конфликт, в результате которого он упал, ударился рукой и почувствовав резкую боль. В больнице ему наложили гипс», — рассказали в официальном telegram-канале окружной прокуратуры. Прокуратурой района было направлено исковое заявление в суд о взыскании в пользу ребенка компенсации ста тысяч рублей за моральный вред. Требования надзорного органа были удовлетворены.