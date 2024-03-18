Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) выпустил автомобиль-мастерскую для угольщиков Дальнего Востока. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, машина стала юбилейной в истории предприятия.
«Выпустили для угольной компании Дальнего Востока передвижную мастерскую на шасси „Урал 4320“ с краном-манипулятором. Максимальная грузоподъемность составила четыре тонны, а вылет стрелы — до 8,25 метра. Автомобиль стал юбилейным для завода, 20-тысячным», — уточнили URA.RU на предприятии.
Машина позволит заказчику оперативно выполнять ремонты в полевых условиях. Техника снабжена электрооборудованием вроде генератора, розеток и освещения. На машине смонтировано сварочное и газорезательное оборудование, станки и инструменты. Учитывая возможные экстремальные условия проведения работ, имеются два отопителя и аварийно-вентиляционный люк.
Миасские инженеры позаботились об удобстве. Фургон изготовили из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Снаружи и внутри фургон обшит армированным пластиком. В итоге не будет гнить, ржаветь, покрываться плесенью и выпускать тепло. Надрамники машины и крана обработаны гальваническим покрытием. Это их хорошо защитило и увеличило стойкость к механическим воздействиям и коррозии.
Машина будет работать в условиях Дальнего Востока
Фото: пресс-служба завода «ГИРД»
Грузоподъемность крана достигает четырех тонн
Фото: пресс-служба завода «ГИРД»
Техника позволит производить ремонты в комфортных условиях
Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) выпустил автомобиль-мастерскую для угольщиков Дальнего Востока. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, машина стала юбилейной в истории предприятия. «Выпустили для угольной компании Дальнего Востока передвижную мастерскую на шасси „Урал 4320“ с краном-манипулятором. Максимальная грузоподъемность составила четыре тонны, а вылет стрелы — до 8,25 метра. Автомобиль стал юбилейным для завода, 20-тысячным», — уточнили URA.RU на предприятии. Машина позволит заказчику оперативно выполнять ремонты в полевых условиях. Техника снабжена электрооборудованием вроде генератора, розеток и освещения. На машине смонтировано сварочное и газорезательное оборудование, станки и инструменты. Учитывая возможные экстремальные условия проведения работ, имеются два отопителя и аварийно-вентиляционный люк. Миасские инженеры позаботились об удобстве. Фургон изготовили из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Снаружи и внутри фургон обшит армированным пластиком. В итоге не будет гнить, ржаветь, покрываться плесенью и выпускать тепло. Надрамники машины и крана обработаны гальваническим покрытием. Это их хорошо защитило и увеличило стойкость к механическим воздействиям и коррозии.