Миасский завод выпустил мастерскую на колесах для угольщиков Дальнего Востока. Фото

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Кузбасс. Угольные разрезы. Бачатский, угольный разрез, добыча угля
Миасский автомобиль угольщики используют для мобильных ремонтов техники Фото:

Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) выпустил автомобиль-мастерскую для угольщиков Дальнего Востока. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, машина стала юбилейной в истории предприятия.

«Выпустили для угольной компании Дальнего Востока передвижную мастерскую на шасси „Урал 4320“ с краном-манипулятором. Максимальная грузоподъемность составила четыре тонны, а вылет стрелы — до 8,25 метра. Автомобиль стал юбилейным для завода, 20-тысячным», — уточнили URA.RU на предприятии.

Машина позволит заказчику оперативно выполнять ремонты в полевых условиях. Техника снабжена электрооборудованием вроде генератора, розеток и освещения. На машине смонтировано сварочное и газорезательное оборудование, станки и инструменты. Учитывая возможные экстремальные условия проведения работ, имеются два отопителя и аварийно-вентиляционный люк.

Миасские инженеры позаботились об удобстве. Фургон изготовили из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Снаружи и внутри фургон обшит армированным пластиком. В итоге не будет гнить, ржаветь, покрываться плесенью и выпускать тепло. Надрамники машины и крана обработаны гальваническим покрытием. Это их хорошо защитило и увеличило стойкость к механическим воздействиям и коррозии.

Машина будет работать в условиях Дальнего Востока
Машина будет работать в условиях Дальнего Востока
Фото:
Грузоподъемность крана достигает четырех тонн
Грузоподъемность крана достигает четырех тонн
Фото:
Техника позволит производить ремонты в комфортных условиях
Техника позволит производить ремонты в комфортных условиях
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Завод «ГИРД» в Миассе (Челябинская область) выпустил автомобиль-мастерскую для угольщиков Дальнего Востока. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, машина стала юбилейной в истории предприятия. «Выпустили для угольной компании Дальнего Востока передвижную мастерскую на шасси „Урал 4320“ с краном-манипулятором. Максимальная грузоподъемность составила четыре тонны, а вылет стрелы — до 8,25 метра. Автомобиль стал юбилейным для завода, 20-тысячным», — уточнили URA.RU на предприятии. Машина позволит заказчику оперативно выполнять ремонты в полевых условиях. Техника снабжена электрооборудованием вроде генератора, розеток и освещения. На машине смонтировано сварочное и газорезательное оборудование, станки и инструменты. Учитывая возможные экстремальные условия проведения работ, имеются два отопителя и аварийно-вентиляционный люк. Миасские инженеры позаботились об удобстве. Фургон изготовили из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии. Снаружи и внутри фургон обшит армированным пластиком. В итоге не будет гнить, ржаветь, покрываться плесенью и выпускать тепло. Надрамники машины и крана обработаны гальваническим покрытием. Это их хорошо защитило и увеличило стойкость к механическим воздействиям и коррозии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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