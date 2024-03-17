17 марта 2024

Как курганцы узнают, что выиграли в викторине

Курганцам сообщают о победе в викторине «Весна в семью пришла» по смс
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина Нива Трэвел. Курган
Третий автомобиль Niva Travel ждет победителя на площади в Кургане Фото:

Курганцам-победителям викторины «Весна в семью пришла» направляют смс-сообщение на указанный в билете телефон. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Все победители получили смс, для быстрого вручения также дополнительно звонят и приглашают забрать подарки и информируют о выигрыше. Вручение подарков продолжается до того момента, пока все победители викторины их не получат», — рассказали организаторы.

Также участники викторины могут самостоятельно проверить свой номер билета. В группе организаторов фестиваля во «ВКонтакте» есть сервис проверки номеров. В случае выигрыша, будет указан адрес пункта, на котором можете забрать подарок. Вручение ключей от главного приза — однокомнатной квартиры в Кургане, а также третьего автомобиля Niva Travel состоится 18 марта в 14:00 на центральной площади. URA.RU писало, что победители фестиваля получают призы и публикую фотографии и видео.

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Курганцам-победителям викторины «Весна в семью пришла» направляют смс-сообщение на указанный в билете телефон. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Все победители получили смс, для быстрого вручения также дополнительно звонят и приглашают забрать подарки и информируют о выигрыше. Вручение подарков продолжается до того момента, пока все победители викторины их не получат», — рассказали организаторы. Также участники викторины могут самостоятельно проверить свой номер билета. В группе организаторов фестиваля во «ВКонтакте» есть сервис проверки номеров. В случае выигрыша, будет указан адрес пункта, на котором можете забрать подарок. Вручение ключей от главного приза — однокомнатной квартиры в Кургане, а также третьего автомобиля Niva Travel состоится 18 марта в 14:00 на центральной площади. URA.RU писало, что победители фестиваля получают призы и публикую фотографии и видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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