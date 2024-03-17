Как курганцы узнают, что выиграли в викторине

Курганцам сообщают о победе в викторине «Весна в семью пришла» по смс

18 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Третий автомобиль Niva Travel ждет победителя на площади в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам-победителям викторины «Весна в семью пришла» направляют смс-сообщение на указанный в билете телефон. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Все победители получили смс, для быстрого вручения также дополнительно звонят и приглашают забрать подарки и информируют о выигрыше. Вручение подарков продолжается до того момента, пока все победители викторины их не получат», — рассказали организаторы. Также участники викторины могут самостоятельно проверить свой номер билета. В группе организаторов фестиваля во «ВКонтакте» есть сервис проверки номеров. В случае выигрыша, будет указан адрес пункта, на котором можете забрать подарок. Вручение ключей от главного приза — однокомнатной квартиры в Кургане, а также третьего автомобиля Niva Travel состоится 18 марта в 14:00 на центральной площади. URA.RU писало, что победители фестиваля получают призы и публикую фотографии и видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцам-победителям викторины «Весна в семью пришла» направляют смс-сообщение на указанный в билете телефон. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Все победители получили смс, для быстрого вручения также дополнительно звонят и приглашают забрать подарки и информируют о выигрыше. Вручение подарков продолжается до того момента, пока все победители викторины их не получат», — рассказали организаторы. Также участники викторины могут самостоятельно проверить свой номер билета. В группе организаторов фестиваля во «ВКонтакте» есть сервис проверки номеров. В случае выигрыша, будет указан адрес пункта, на котором можете забрать подарок. Вручение ключей от главного приза — однокомнатной квартиры в Кургане, а также третьего автомобиля Niva Travel состоится 18 марта в 14:00 на центральной площади. URA.RU писало, что победители фестиваля получают призы и публикую фотографии и видео.