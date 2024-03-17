Курганцы начали публиковать фото с призами викторины «Весна в семью пришла»

18 марта 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Победители викторины «Весна в семью пришла» получают призы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области, принявшие участие в викторине «Весна в семью пришла», получают свои призы. В группе организаторов «festivil45» в соцсети «ВКонтакте» размещены фотографии и видео победителей с призами. Самые яркие моменты мероприятия — в сбойке URA.RU. «Продолжаем получать фото/видео победителей 15,16 марта. А также ждем фото вчерашних победителей! Присылайте также в комментарии или в сообщения группы», — написали организаторы в группе в соцсети «ВКонтакте». Вручение подарков победителям продолжается. Викторина «Весна в семью пришла» проходила в Курганской области с 15 по 17 марта. В первый день главный приз — автомобиль Niva Travel выиграл Иван Иваненко из поселка Просвет. Ключи от автомобиля в торжественной обстановке Иваненко получил на центральной площади Кургана, вручил подарок депутат облдумы Андрей Шиншин. Жительнице Кургана Наталии Бояршиновой, выигравшей 43-дюймовый телевизор, приз вручил директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Вторую машину Niva Travel в рамках викторины «Весна в семью пришла» выиграла жительница Кургана Анастасия Чебан. Победительница — ведущий инженер Курганского машиностроительного завода — получила ключи 17 марта на площади Кургана. У девушки пока нет водительских прав, но она планирует обучиться вождению. Многодетная семья Золгариных из Половинского округа Курганской области дважды победила в викторине. Старшая дочь Дарья выиграла электросамокат, а глава семьи Жумабай — телевизор. Победители третьего автомобиля Niva Travel решили, что им звонят мошенники и назвали ведущую прямого эфира «бандеровскими недобитками». Только с третьего раза семью из Куртамыша удалось убедить, что им звонят настоящие организаторы фестиваля «Весна в семью пришла». Главный приз викторины — однокомнатную квартиру в Кургане — выиграла семья из Половинского округа Курганской области. «Нет, такого не может быть. Вы, наверное, меня разыгрываете. Я просто не верю — со всеми случается, кроме меня», — поделилась эмоциями победительница. Вручение ключей от квартиры и третьего автомобиля состоится сегодня на центральной площади в Кургане в 14:00 часов. Всего разыграно более 4000 призов. Победители викторины «Весна в семью пришла» получают призы Фото: «Весна в семью пришла», «ВКонтакте», https://vk.com/festival45?w=wall-224298530_13549 Фото: «Весна в семью пришла», «ВКонтакте», https://vk.com/festival45?w=wall-224298530_13549 Фото: «Весна в семью пришла», «ВКонтакте», https://vk.com/festival45?w=wall-224298530_13549 Фото: «Весна в семью пришла», «ВКонтакте», https://vk.com/festival45?w=wall-224298530_13549 Фото: «Весна в семью пришла», «ВКонтакте», https://vk.com/festival45?w=wall-224298530_13549 Фото: «Весна в семью пришла», «ВКонтакте», https://vk.com/festival45?w=wall-224298530_13549 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской области, принявшие участие в викторине «Весна в семью пришла», получают свои призы. В группе организаторов «festivil45» в соцсети «ВКонтакте» размещены фотографии и видео победителей с призами. Самые яркие моменты мероприятия — в сбойке URA.RU. «Продолжаем получать фото/видео победителей 15,16 марта. А также ждем фото вчерашних победителей! Присылайте также в комментарии или в сообщения группы», — написали организаторы в группе в соцсети «ВКонтакте». Вручение подарков победителям продолжается. Викторина «Весна в семью пришла» проходила в Курганской области с 15 по 17 марта. В первый день главный приз — автомобиль Niva Travel выиграл Иван Иваненко из поселка Просвет. Ключи от автомобиля в торжественной обстановке Иваненко получил на центральной площади Кургана, вручил подарок депутат облдумы Андрей Шиншин. Жительнице Кургана Наталии Бояршиновой, выигравшей 43-дюймовый телевизор, приз вручил директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Вторую машину Niva Travel в рамках викторины «Весна в семью пришла» выиграла жительница Кургана Анастасия Чебан. Победительница — ведущий инженер Курганского машиностроительного завода — получила ключи 17 марта на площади Кургана. У девушки пока нет водительских прав, но она планирует обучиться вождению. Многодетная семья Золгариных из Половинского округа Курганской области дважды победила в викторине. Старшая дочь Дарья выиграла электросамокат, а глава семьи Жумабай — телевизор. Победители третьего автомобиля Niva Travel решили, что им звонят мошенники и назвали ведущую прямого эфира «бандеровскими недобитками». Только с третьего раза семью из Куртамыша удалось убедить, что им звонят настоящие организаторы фестиваля «Весна в семью пришла». Главный приз викторины — однокомнатную квартиру в Кургане — выиграла семья из Половинского округа Курганской области. «Нет, такого не может быть. Вы, наверное, меня разыгрываете. Я просто не верю — со всеми случается, кроме меня», — поделилась эмоциями победительница. Вручение ключей от квартиры и третьего автомобиля состоится сегодня на центральной площади в Кургане в 14:00 часов. Всего разыграно более 4000 призов.