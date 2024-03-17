В Кургане начался важный для качества воды этап работ на очистных сооружениях

18 марта 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

На «Арбинке» начали строить цех деманганации, необходимый для очистки воды от примесей марганца Фото: пресс-служба «Водного союза» В Кургане на очистных сооружениях водопровода «Арбинка» началось строительство важного для качества воды цеха деманганации. Благодаря ему природная вода будет очищаться от примесей марганца. В компании «Водный союз», занимающейся реконструкцией водопровода, URA.RU уточнили, что все работы осуществляются согласно утвержденному графику. «На сегодня восемь подрядных организаций из Екатеринбурга, Нижневартовска, Кургана и ряда других регионов привлечены для работы на Арбинских очистных сооружениях водопровода. В ежедневном режиме на водозаборе также работают бригады „Водного союза“. Отставания от утвержденного графика нет. Все запланированные мероприятия будут завершены до конца ноября текущего года», — уточняет гендиректор «Водного союза» Владимир Овсянников. Специалисты уже закончили монтаж распределительной трансформаторной подстанции, мощность которой в процессе установки была увеличена в два раза. Она будет питать новый цех деманганации, газовую котельную и здание насосной станции первого подъема. Также завершаются работы на первом резервуаре чистой воды. Ремонт второго резервуара начнется сразу после прохождения паводкового периода. Активно ведется монтаж двух веток трубопровода диаметром один метр, на глубине свыше четырех метров заменяются водопроводы диаметром более одного метра. Благодаря проделанным прошлым летом подготовительным работам, замена сетей проходит без остановки подачи воды в город. Также специалисты «Водного союза» меняют схему подключения нового водопровода к резервуарам чистой воды. Это позволит проводить здесь ремонтные работы без ухудшения качества воды и снижения надежности сооружений. В компании уточнили, что все работы на «Арбинке» проводятся при действующих очистных сооружениях. При этом специалисты предприняли все меры для того, чтобы во время реконструкции кардинально не менять режим подачи воды в город и не ухудшать качество подаваемого ресурса. Стоимость работ превышает 1,7 млрд рублей . На «Арбинке» также завершаются работы на первом резервуаре чистой воды Фото: пресс-служба «Водного союза» Мощность распределительной трансформаторной подстанции во время установки была увеличена в два раза Фото: пресс-служба «Водного союза» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на очистных сооружениях водопровода «Арбинка» началось строительство важного для качества воды цеха деманганации. Благодаря ему природная вода будет очищаться от примесей марганца. В компании «Водный союз», занимающейся реконструкцией водопровода, URA.RU уточнили, что все работы осуществляются согласно утвержденному графику. «На сегодня восемь подрядных организаций из Екатеринбурга, Нижневартовска, Кургана и ряда других регионов привлечены для работы на Арбинских очистных сооружениях водопровода. В ежедневном режиме на водозаборе также работают бригады „Водного союза“. Отставания от утвержденного графика нет. Все запланированные мероприятия будут завершены до конца ноября текущего года», — уточняет гендиректор «Водного союза» Владимир Овсянников. Специалисты уже закончили монтаж распределительной трансформаторной подстанции, мощность которой в процессе установки была увеличена в два раза. Она будет питать новый цех деманганации, газовую котельную и здание насосной станции первого подъема. Также завершаются работы на первом резервуаре чистой воды. Ремонт второго резервуара начнется сразу после прохождения паводкового периода. Активно ведется монтаж двух веток трубопровода диаметром один метр, на глубине свыше четырех метров заменяются водопроводы диаметром более одного метра. Благодаря проделанным прошлым летом подготовительным работам, замена сетей проходит без остановки подачи воды в город. Также специалисты «Водного союза» меняют схему подключения нового водопровода к резервуарам чистой воды. Это позволит проводить здесь ремонтные работы без ухудшения качества воды и снижения надежности сооружений. В компании уточнили, что все работы на «Арбинке» проводятся при действующих очистных сооружениях. При этом специалисты предприняли все меры для того, чтобы во время реконструкции кардинально не менять режим подачи воды в город и не ухудшать качество подаваемого ресурса. Стоимость работ превышает 1,7 млрд рублей.