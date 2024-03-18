Челябинский повар стал участником кастинга «Битвы шефов» с Ивлевым и Агзамовым. Фото

18 марта 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Челябинец представил шеф-поварам блюдо в авторском исполнении Фото: Размик Закарян © URA.RU Повар из Челябинска Николай Герболь стал участником кастинга шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «В числе участников кастинга оказался 36-летний шеф-повар Николай Герболь из Челябинска. Премьера выпуска состоится вечером 18 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Челябинец принес на кастинг ленивые голубцы с говяжьими щечками. Блюдо было выполнено по авторскому рецепту. Повар из Челябинска Николай Герболь представил жюри ленивые голубцы с телячьими щечками фото: пресс-служба телеканала «Пятница!» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Повар из Челябинска Николай Герболь стал участником кастинга шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «В числе участников кастинга оказался 36-летний шеф-повар Николай Герболь из Челябинска. Премьера выпуска состоится вечером 18 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Челябинец принес на кастинг ленивые голубцы с говяжьими щечками. Блюдо было выполнено по авторскому рецепту.