Челябинец представил шеф-поварам блюдо в авторском исполнении
Повар из Челябинска Николай Герболь стал участником кастинга шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.
«В числе участников кастинга оказался 36-летний шеф-повар Николай Герболь из Челябинска. Премьера выпуска состоится вечером 18 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Челябинец принес на кастинг ленивые голубцы с говяжьими щечками. Блюдо было выполнено по авторскому рецепту.
Повар из Челябинска Николай Герболь представил жюри ленивые голубцы с телячьими щечками
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