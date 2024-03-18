Челябинский повар стал участником кастинга «Битвы шефов» с Ивлевым и Агзамовым. Фото

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Челябинец представил шеф-поварам блюдо в авторском исполнении Фото:

Повар из Челябинска Николай Герболь стал участником кастинга шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала.

«В числе участников кастинга оказался 36-летний шеф-повар Николай Герболь из Челябинска. Премьера выпуска состоится вечером 18 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Челябинец принес на кастинг ленивые голубцы с говяжьими щечками. Блюдо было выполнено по авторскому рецепту.

Повар из Челябинска Николай Герболь представил жюри ленивые голубцы с телячьими щечками
Повар из Челябинска Николай Герболь представил жюри ленивые голубцы с телячьими щечками

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Повар из Челябинска Николай Герболь стал участником кастинга шоу «Битва шефов» на канале «Пятница!». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала. «В числе участников кастинга оказался 36-летний шеф-повар Николай Герболь из Челябинска. Премьера выпуска состоится вечером 18 марта», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Челябинец принес на кастинг ленивые голубцы с говяжьими щечками. Блюдо было выполнено по авторскому рецепту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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