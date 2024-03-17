17 марта 2024

Жителей ЯНАО предупредили об ухудшении погоды

Жителей Надымского, Пуровского и Тазовского районов ждет сильный ветер и метели
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге, мороз, холод, холодная погода
Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о метелях Фото:

В ряде районов ЯНАО 19 марта ожидается значительное усиление ветра и метели. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по ЯНАО.

«В Надымском, Пуровском, Тазовском, Приуральском, Ямальском районах прогнозируется юго-западный ветер с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду с небольшим снегом. В отдельных районах метель», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Ночью ожидается температура от -11 до -22 градусов. Днем от -5 до -15.

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В ряде районов ЯНАО 19 марта ожидается значительное усиление ветра и метели. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по ЯНАО. «В Надымском, Пуровском, Тазовском, Приуральском, Ямальском районах прогнозируется юго-западный ветер с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду с небольшим снегом. В отдельных районах метель», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Ночью ожидается температура от -11 до -22 градусов. Днем от -5 до -15.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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