Жителей ЯНАО предупредили об ухудшении погоды

Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о метелях
В ряде районов ЯНАО 19 марта ожидается значительное усиление ветра и метели. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по ЯНАО.
«В Надымском, Пуровском, Тазовском, Приуральском, Ямальском районах прогнозируется юго-западный ветер с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду с небольшим снегом. В отдельных районах метель», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Ночью ожидается температура от -11 до -22 градусов. Днем от -5 до -15.
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