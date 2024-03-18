Одного из попавших под лавину туристов на Камчатке нашли мертвым

На Камчатке спасатели обнаружили тело одного из туристов, группу которых накрыла сошедшая лавина. Об этом сообщает зампред краевого правительства Роман Василевский.
«Туристами обнаружено тело 19-летнего юноши», — передает ТАСС слова Василевского. Он отметил, что второго пропавшего пока не удалось найти.
Сошедшая лавина накрыла собой туристическую группу, в которой было 11 человек. Двое из них самостоятельно не смогли выбраться из завала.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что на Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Уточняется, что пострадавшие пытались самостоятельно найти пропавших и уведомили спасателей только по прошествии времени.
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