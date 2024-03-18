Одного из попавших под лавину туристов на Камчатке нашли мертвым

18 марта 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Второго пропавшего под лавиной туриста пока не удалось найти Фото: Сергей Шадрин © URA.RU На Камчатке спасатели обнаружили тело одного из туристов, группу которых накрыла сошедшая лавина. Об этом сообщает зампред краевого правительства Роман Василевский. «Туристами обнаружено тело 19-летнего юноши», — передает ТАСС слова Василевского. Он отметил, что второго пропавшего пока не удалось найти. Сошедшая лавина накрыла собой туристическую группу, в которой было 11 человек. Двое из них самостоятельно не смогли выбраться из завала. Ранее в МЧС РФ сообщили, что на Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Уточняется, что пострадавшие пытались самостоятельно найти пропавших и уведомили спасателей только по прошествии времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Камчатке спасатели обнаружили тело одного из туристов, группу которых накрыла сошедшая лавина. Об этом сообщает зампред краевого правительства Роман Василевский. «Туристами обнаружено тело 19-летнего юноши», — передает ТАСС слова Василевского. Он отметил, что второго пропавшего пока не удалось найти. Сошедшая лавина накрыла собой туристическую группу, в которой было 11 человек. Двое из них самостоятельно не смогли выбраться из завала. Ранее в МЧС РФ сообщили, что на Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Уточняется, что пострадавшие пытались самостоятельно найти пропавших и уведомили спасателей только по прошествии времени.