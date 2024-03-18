Одного из попавших под лавину туристов на Камчатке нашли мертвым

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Природа Пермского края. Пермь, зима, деревья в снегу, северный урал, горы зимой, тулымский камень
Второго пропавшего под лавиной туриста пока не удалось найти Фото:

На Камчатке спасатели обнаружили тело одного из туристов, группу которых накрыла сошедшая лавина. Об этом сообщает зампред краевого правительства Роман Василевский.

«Туристами обнаружено тело 19-летнего юноши», — передает ТАСС слова Василевского. Он отметил, что второго пропавшего пока не удалось найти.

Сошедшая лавина накрыла собой туристическую группу, в которой было 11 человек. Двое из них самостоятельно не смогли выбраться из завала.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что на Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Уточняется, что пострадавшие пытались самостоятельно найти пропавших и уведомили спасателей только по прошествии времени.

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На Камчатке спасатели обнаружили тело одного из туристов, группу которых накрыла сошедшая лавина. Об этом сообщает зампред краевого правительства Роман Василевский. «Туристами обнаружено тело 19-летнего юноши», — передает ТАСС слова Василевского. Он отметил, что второго пропавшего пока не удалось найти. Сошедшая лавина накрыла собой туристическую группу, в которой было 11 человек. Двое из них самостоятельно не смогли выбраться из завала. Ранее в МЧС РФ сообщили, что на Камчатке лавина накрыла туристов. Группа человек шла по гребню, порыв сильного ветра сбросил их в кулуар, после этого на них сошла лавина. В результате этого два человека пропали под завалами. Уточняется, что пострадавшие пытались самостоятельно найти пропавших и уведомили спасателей только по прошествии времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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