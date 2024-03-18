Многодетной матери из Курганской области вручили квартиру за победу в викторине. Видео

18 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Семье из Притобольного округа вручили главный приз — ключи от квартиры в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Притобольного округа Курганской области Наталья Смирнова стала обладательницей главного приза викторины «Весна в семью пришла» — однокомнатной квартиры рядом с ТРЦ «Рио». Женщина вместе с детьми приехала в областной центр, чтобы получить приз. Ключи от новой квартиры в торжественной обстановке ей вручил один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин, передает корреспондент URA.RU. «Я вообще не поверила сначала, но я очень была рада. Радость переполняет, особенно когда потом все начали еще поздравляют. Это все очень непривычно для нас. Спасибо большое организаторам и всем, кто поздравляет меня, кто рад, поддерживает», — сказала Наталья. По словам представителя застройщика, семья получила крупногабаритную однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. Жилье находится на первом этаже многоквартирного дома. Также в торжественной обстановке победительницу викторины приехал поздравить глава Притобольного округа Дмитрий Спиридонов. В Курганской области в период выборов президента России (15-17 марта) проводился фестиваль «Весна в семью пришла». Организатором викторины стал Курганский фонд регионального сотрудничества и развития. В рамках фестиваля разыгрывали бытовую технику, умные колонки, автомобили и квартиру. Всего организаторы подготовили более 4 000 подарков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Притобольного округа Курганской области Наталья Смирнова стала обладательницей главного приза викторины «Весна в семью пришла» — однокомнатной квартиры рядом с ТРЦ «Рио». Женщина вместе с детьми приехала в областной центр, чтобы получить приз. Ключи от новой квартиры в торжественной обстановке ей вручил один из организаторов фестиваля, депутат облдумы Андрей Шиншин, передает корреспондент URA.RU. «Я вообще не поверила сначала, но я очень была рада. Радость переполняет, особенно когда потом все начали еще поздравляют. Это все очень непривычно для нас. Спасибо большое организаторам и всем, кто поздравляет меня, кто рад, поддерживает», — сказала Наталья. По словам представителя застройщика, семья получила крупногабаритную однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров. Жилье находится на первом этаже многоквартирного дома. Также в торжественной обстановке победительницу викторины приехал поздравить глава Притобольного округа Дмитрий Спиридонов. В Курганской области в период выборов президента России (15-17 марта) проводился фестиваль «Весна в семью пришла». Организатором викторины стал Курганский фонд регионального сотрудничества и развития. В рамках фестиваля разыгрывали бытовую технику, умные колонки, автомобили и квартиру. Всего организаторы подготовили более 4 000 подарков.