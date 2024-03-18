В утекших из Пентагона документах нашли детали битвы за Артемовск

18 марта 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Из документов Пентагона стали известны планы воздушной обороны Украины в период февраля прошлого года Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди утекших данных из документов Пентагона были обнародованы детали боев за Артемовск. Также стали известны планы воздушной обороны Украины в феврале 2023 года. Об этом сообщает «Царьград». «Среди прочих документов о планах НАТО по укреплению украинской армии, военнослужащим также публиковались данные о боях за Артемовск», — передает издание информацию из документов. Кроме того, были обнародованы планы воздушной обороны Киева в период февраля. В них говорилось, что боезапас BUK к 31 марта 2023 года будет полностью исчерпан. Кроме того, в одном из документов говорилось о том, что ВСУ в Бахмуте (украинское название Артемовска) почти полностью были окружены ВС РФ. Поэтому ГУР планировал отправить туда дополнительные войска. «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — говорится в документе. Данные публиковал военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра в игровой онлайн-группе в Discord. Позже мужчина признал свою вину и согласился на тюремный срок в размере 16 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди утекших данных из документов Пентагона были обнародованы детали боев за Артемовск. Также стали известны планы воздушной обороны Украины в феврале 2023 года. Об этом сообщает «Царьград». «Среди прочих документов о планах НАТО по укреплению украинской армии, военнослужащим также публиковались данные о боях за Артемовск», — передает издание информацию из документов. Кроме того, были обнародованы планы воздушной обороны Киева в период февраля. В них говорилось, что боезапас BUK к 31 марта 2023 года будет полностью исчерпан. Кроме того, в одном из документов говорилось о том, что ВСУ в Бахмуте (украинское название Артемовска) почти полностью были окружены ВС РФ. Поэтому ГУР планировал отправить туда дополнительные войска. «Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — говорится в документе. Данные публиковал военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра в игровой онлайн-группе в Discord. Позже мужчина признал свою вину и согласился на тюремный срок в размере 16 лет.