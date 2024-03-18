В Кремле ответили на обвинения США в нечестных выборах

Москва знала, что США не признают результаты выборов президента России. Дело в том, что Вашингтон вовлечен в военный конфликт на Украине и является соперником РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Выступая перед журналистами президент России Владимир Путин сказал, что подобные оценки ожидаемы и предсказуемы. Учитывая, что де-факто США являются страной, глубоко вовлеченной в конфликт на Украине, которая по сути сражается с нами. Иных оценок вряд ли можно было бы ожидать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
По данным ЦИК, Владимир Путин набрал более 87% голосов при обработке 99,76% бюллетеней. Еще до начала выборов США были готовы не признать их результаты, как говорил посол РФ Анатолий Антонов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.