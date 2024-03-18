В Кремле ответили на обвинения США в нечестных выборах

Песков: Кремль ожидал, что США не признают выборы в России из-за Украины
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков отметил, что Москва не ждала от США других оценок Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Москва знала, что США не признают результаты выборов президента России. Дело в том, что Вашингтон вовлечен в военный конфликт на Украине и является соперником РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Выступая перед журналистами президент России Владимир Путин сказал, что подобные оценки ожидаемы и предсказуемы. Учитывая, что де-факто США являются страной, глубоко вовлеченной в конфликт на Украине, которая по сути сражается с нами. Иных оценок вряд ли можно было бы ожидать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

По данным ЦИК, Владимир Путин набрал более 87% голосов при обработке 99,76% бюллетеней. Еще до начала выборов США были готовы не признать их результаты, как говорил посол РФ Анатолий Антонов.

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Москва знала, что США не признают результаты выборов президента России. Дело в том, что Вашингтон вовлечен в военный конфликт на Украине и является соперником РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Выступая перед журналистами президент России Владимир Путин сказал, что подобные оценки ожидаемы и предсказуемы. Учитывая, что де-факто США являются страной, глубоко вовлеченной в конфликт на Украине, которая по сути сражается с нами. Иных оценок вряд ли можно было бы ожидать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По данным ЦИК, Владимир Путин набрал более 87% голосов при обработке 99,76% бюллетеней. Еще до начала выборов США были готовы не признать их результаты, как говорил посол РФ Анатолий Антонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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