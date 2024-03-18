В Тюмени за месяц взлетели цены на студии

В Тюмени за месяц выросли в цене квартиры-студии. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Рост составил 2,48%.
«В феврале увеличилась средняя цена на форматы квартир студии (+2,49%)», — говорится в исследовании. При этом многокомнатное жилье, наоборот, снизилось в цене на 0,8%. Речь идет о первичном рынке недвижимости.
По мнению экспертов в сфере недвижимости, рост цен на квартиры-студии обусловлен популярностью такого формата жилья. «Студии всегда пользуются спросом, они ликвидны, их проще продать или сдавать в аренду. При этом по сравнению с другими форматами этот тип жилья относится к самому доступному», — заключил эксперт.
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