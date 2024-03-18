В Тюмени за месяц взлетели цены на студии

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Жилые дома, недвижимость. Тюмень, жилой дом, недвижимость, жилье
Рост цен на студии в Тюмени составил более 2% Фото:

В Тюмени за месяц выросли в цене квартиры-студии. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Рост составил 2,48%.

«В феврале увеличилась средняя цена на форматы квартир студии (+2,49%)», — говорится в исследовании. При этом многокомнатное жилье, наоборот, снизилось в цене на 0,8%. Речь идет о первичном рынке недвижимости.

По мнению экспертов в сфере недвижимости, рост цен на квартиры-студии обусловлен популярностью такого формата жилья. «Студии всегда пользуются спросом, они ликвидны, их проще продать или сдавать в аренду. При этом по сравнению с другими форматами этот тип жилья относится к самому доступному», — заключил эксперт.

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В Тюмени за месяц выросли в цене квартиры-студии. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». Рост составил 2,48%. «В феврале увеличилась средняя цена на форматы квартир студии (+2,49%)», — говорится в исследовании. При этом многокомнатное жилье, наоборот, снизилось в цене на 0,8%. Речь идет о первичном рынке недвижимости. По мнению экспертов в сфере недвижимости, рост цен на квартиры-студии обусловлен популярностью такого формата жилья. «Студии всегда пользуются спросом, они ликвидны, их проще продать или сдавать в аренду. При этом по сравнению с другими форматами этот тип жилья относится к самому доступному», — заключил эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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