В селе Никольское при поддержке экодома прошел семейный фестиваль

18 марта 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Дети и взрослые в ходе мероприятия поучаствовали в русских уличных забавах Фото: пресс-служба ХКЭС В селе Никольское Сысертского городского округа Дом культуры совместно с экодомом провел семейный фестиваль. Около трехсот человек проводили зиму, поучаствовав в народных гуляниях и экопросветительской программе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе холдинговой компании «Экологические системы» (ХКЭС). «Нам важно поддерживать семейные ценности, организуя мероприятия, в которых могут принимать участие все поколения. Экодом в селе Никольское постоянно проводит просветительские мастер-классы, на которых дети узнают, как дать вторую жизнь ненужным вещам и сделать нашу планету чище. Здесь же при содействии экодома организован каток, на котором дети с удовольствием проводят свободное время. Рады, что во время празднования масленицы в этих активностях могли принять участие и родители», — рассказал генеральный директор ХКЭС Константин Фрумкин. Гости мероприятия поучаствовали в русских уличных забавах: пилили бревна на время, поднимали мешки с мукой, перетягивали канат. Для детей в экодоме прошел мастер-класс «Солнышко из соленого теста». Посетившие фестиваль жители водили хороводы, угощались горячими блинами и ароматным чаем из самовара. Праздник закончился зрелищным сжиганием чучела. Напомним, что первый экодом в Свердловской области открылся в селе Никольское в мае 2023 года. Площадка стала частью просветительского проекта, реализуемого в нескольких регионах Урала по инициативе холдинговой компании «Экологические системы». Экодом занимается просветительской деятельностью на тему экологии и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также принимает рассортированные отходы, которые отправляются на переработку. Праздник завершился зрелищным сжиганием чучела Фото: пресс-служба ХКЭС Гости праздника посетили мастер-класс в экодоме, а также поели вкусных блинов с чаем Фото: пресс-служба ХКЭС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Никольское Сысертского городского округа Дом культуры совместно с экодомом провел семейный фестиваль. Около трехсот человек проводили зиму, поучаствовав в народных гуляниях и экопросветительской программе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе холдинговой компании «Экологические системы» (ХКЭС). «Нам важно поддерживать семейные ценности, организуя мероприятия, в которых могут принимать участие все поколения. Экодом в селе Никольское постоянно проводит просветительские мастер-классы, на которых дети узнают, как дать вторую жизнь ненужным вещам и сделать нашу планету чище. Здесь же при содействии экодома организован каток, на котором дети с удовольствием проводят свободное время. Рады, что во время празднования масленицы в этих активностях могли принять участие и родители», — рассказал генеральный директор ХКЭС Константин Фрумкин. Гости мероприятия поучаствовали в русских уличных забавах: пилили бревна на время, поднимали мешки с мукой, перетягивали канат. Для детей в экодоме прошел мастер-класс «Солнышко из соленого теста». Посетившие фестиваль жители водили хороводы, угощались горячими блинами и ароматным чаем из самовара. Праздник закончился зрелищным сжиганием чучела. Напомним, что первый экодом в Свердловской области открылся в селе Никольское в мае 2023 года. Площадка стала частью просветительского проекта, реализуемого в нескольких регионах Урала по инициативе холдинговой компании «Экологические системы». Экодом занимается просветительской деятельностью на тему экологии и обращения с твердыми коммунальными отходами, а также принимает рассортированные отходы, которые отправляются на переработку.