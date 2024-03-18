Мэры-аутсайдеры получили шанс избежать наказания от Куйвашева после выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Города России: главная стратегическая сессия. Екатеринбург, куйвашев евгений
На принятие окончательных решений по аутсайдерам Евгению Куйвашеву понадобится время Фото:

Главы пяти свердловских муниципалитетов, показавшие худшие результаты по явке избирателей на выборах президента, имеют высокие шансы избежать санкций от областного руководства. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции. Впрочем, другой информированный собеседник отметил, что не все так однозначно.

Еще в конце прошлого года агентство сообщало, что главам всех муниципалитетов установили KPI по 70-процентной явке (такую задачу область получила от Кремля). Тем, кто не выполнит задачу, обещали проблемы.

По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий и результатов дистанционного электронного голосования в топе аутсайдеров Николай Щеколев (Верх-Нейвинский, 67,9%), Михаил Слепухин (Кушва, 68,6%), Светлана Миронова (Североуральск, 68,8%), Александр Пузырев (Туринск, 69,06%), Иван Соломин (Верхняя Пышма, 69,2%). Общая явка по Свердловской области составила 71,03%.

«Поскольку результат признан удовлетворительным, то и разборок ожидать не стоит. Явных провалов нет», — поделился первый источник.

Политолог Анатолий Гагарин и вовсе считает, что отставание в 1-2% всего лишь статистическая погрешность, и называть глав неудачниками и третировать за это не стоит. «Думаю, здесь могли сыграть разного рода факторы. Возможно, где-то не сработали те рычаги, которые были направлены на мобилизацию, где-то люди недостаточно поверили в ДЭГ», — заявил Гагарин. Его коллега Андрей Русаков также считает, что кейс каждого муниципалитета надо разбирать отдельно. «Вероятнее всего общих закономерностей нет: надо рассматривать вопросы мобилизации, наличие лидеров общественного мнения, межэлитную борьбу и так далее. Может быть и такое, что местные игроки — экономические, политические, общественные — сыграли свою роль. Наличие инфраструктурных проблем, которые не учла местная власть, и возник элемент протестного голосования», — отметил собеседник.

«На осмысление [результатов] нужно время. [Резиденция губернатора] разберется в причинах и после этого сформирует предложения на решение [главы региона Евгения] Куйвашева», — отметил второй источник агентства.

Выборы проходили 15—17 марта. Все самое важное и интересное о том, как они проходили, в сюжете URA.RU.

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Главы пяти свердловских муниципалитетов, показавшие худшие результаты по явке избирателей на выборах президента, имеют высокие шансы избежать санкций от областного руководства. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции. Впрочем, другой информированный собеседник отметил, что не все так однозначно. Еще в конце прошлого года агентство сообщало, что главам всех муниципалитетов установили KPI по 70-процентной явке (такую задачу область получила от Кремля). Тем, кто не выполнит задачу, обещали проблемы. По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий и результатов дистанционного электронного голосования в топе аутсайдеров Николай Щеколев (Верх-Нейвинский, 67,9%), Михаил Слепухин (Кушва, 68,6%), Светлана Миронова (Североуральск, 68,8%), Александр Пузырев (Туринск, 69,06%), Иван Соломин (Верхняя Пышма, 69,2%). Общая явка по Свердловской области составила 71,03%. «Поскольку результат признан удовлетворительным, то и разборок ожидать не стоит. Явных провалов нет», — поделился первый источник. Политолог Анатолий Гагарин и вовсе считает, что отставание в 1-2% всего лишь статистическая погрешность, и называть глав неудачниками и третировать за это не стоит. «Думаю, здесь могли сыграть разного рода факторы. Возможно, где-то не сработали те рычаги, которые были направлены на мобилизацию, где-то люди недостаточно поверили в ДЭГ», — заявил Гагарин. Его коллега Андрей Русаков также считает, что кейс каждого муниципалитета надо разбирать отдельно. «Вероятнее всего общих закономерностей нет: надо рассматривать вопросы мобилизации, наличие лидеров общественного мнения, межэлитную борьбу и так далее. Может быть и такое, что местные игроки — экономические, политические, общественные — сыграли свою роль. Наличие инфраструктурных проблем, которые не учла местная власть, и возник элемент протестного голосования», — отметил собеседник. «На осмысление [результатов] нужно время. [Резиденция губернатора] разберется в причинах и после этого сформирует предложения на решение [главы региона Евгения] Куйвашева», — отметил второй источник агентства. Выборы проходили 15—17 марта. Все самое важное и интересное о том, как они проходили, в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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