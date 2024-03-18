Главу Орджоникидзевского района Перми проверят на дискредитацию ВС РФ

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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Курган, депутат, чиновник, заседание, собрание, руки
Чиновник плохо отозвался о командирах боевых частей в беседе со своими подчиненными Фото:

Начальника администрации Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова проверят на дискредитацию ВС РФ. На совещании со своими заместителями Карабатов нелестно высказался о некоторых командирах боевых частей.

«Региональная выплата сколько там 190 тысяч подъемных? И то ее пытаются не выплачивать. Куда тебя там отошлют? Может быть, там командир воинской части — бездарь, к примеру», — приводит слова Карабатова telegram-канал Mash. Издание отмечает, что в ближайшее время чиновника ждет проверка на дискредитацию ВС РФ.

В своей речи с подчиненными Карабатов посетовал на то, что в Пермском крае низкие выплаты для тех, кто решит отправиться на СВО. Он сравнил Прикамье с другими регионами, где единоразовые выплаты достигают 800 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Сам Карабатов на звонки агентства не ответил.

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Начальника администрации Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова проверят на дискредитацию ВС РФ. На совещании со своими заместителями Карабатов нелестно высказался о некоторых командирах боевых частей. «Региональная выплата сколько там 190 тысяч подъемных? И то ее пытаются не выплачивать. Куда тебя там отошлют? Может быть, там командир воинской части — бездарь, к примеру», — приводит слова Карабатова telegram-канал Mash. Издание отмечает, что в ближайшее время чиновника ждет проверка на дискредитацию ВС РФ. В своей речи с подчиненными Карабатов посетовал на то, что в Пермском крае низкие выплаты для тех, кто решит отправиться на СВО. Он сравнил Прикамье с другими регионами, где единоразовые выплаты достигают 800 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Сам Карабатов на звонки агентства не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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