Главу Орджоникидзевского района Перми проверят на дискредитацию ВС РФ

18 марта 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Чиновник плохо отозвался о командирах боевых частей в беседе со своими подчиненными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальника администрации Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова проверят на дискредитацию ВС РФ. На совещании со своими заместителями Карабатов нелестно высказался о некоторых командирах боевых частей. «Региональная выплата сколько там 190 тысяч подъемных? И то ее пытаются не выплачивать. Куда тебя там отошлют? Может быть, там командир воинской части — бездарь, к примеру», — приводит слова Карабатова telegram-канал Mash. Издание отмечает, что в ближайшее время чиновника ждет проверка на дискредитацию ВС РФ. В своей речи с подчиненными Карабатов посетовал на то, что в Пермском крае низкие выплаты для тех, кто решит отправиться на СВО. Он сравнил Прикамье с другими регионами, где единоразовые выплаты достигают 800 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Сам Карабатов на звонки агентства не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника администрации Орджоникидзевского района Перми Евгения Карабатова проверят на дискредитацию ВС РФ. На совещании со своими заместителями Карабатов нелестно высказался о некоторых командирах боевых частей. «Региональная выплата сколько там 190 тысяч подъемных? И то ее пытаются не выплачивать. Куда тебя там отошлют? Может быть, там командир воинской части — бездарь, к примеру», — приводит слова Карабатова telegram-канал Mash. Издание отмечает, что в ближайшее время чиновника ждет проверка на дискредитацию ВС РФ. В своей речи с подчиненными Карабатов посетовал на то, что в Пермском крае низкие выплаты для тех, кто решит отправиться на СВО. Он сравнил Прикамье с другими регионами, где единоразовые выплаты достигают 800 тысяч рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Сам Карабатов на звонки агентства не ответил.