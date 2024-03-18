Коуча Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО

18 марта 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Жалобы адвокатов Аяза Шабутдинова оставили без удовлетворения Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве Московский городской суд отклонил прошение об освобождении из-под стражи блогера бизнес-коуча, основателя образовательного центра «Лайк Центр» Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент из зала суда. «Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов — без удовлетворения», — прозвучало решение судьи. Его цитату приводит корреспондент РИА Новости, присутствующий на заседании. Адвокат обвиняемого предлагал изменить меру пресечения на домашний арест или освободить под залог в 10 миллионов рублей, в то время как на одном из предыдущих заседаний речь шла о 50 миллионах. Сам Шабутдинов, выступая по видеосвязи из СИЗО, заявил, что его образовательные центры входят в перечень рекомендуемых для предпринимателей и выразил недоумение по поводу своего задержания. Таганский районный суд Москвы ранее продлил арест Шабутдинова до 16 апреля. Следствие обосновывает необходимость продления ареста проведением ряда следственных действий, включая допросы свидетелей и выемки документов в районных отделениях УФНС Москвы. Основателю образовательного центра «Лайк Центр» предъявлены официальные обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере, что регламентируется частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам следствия, обвиняемый — Шабутдинов — обманным путем убеждал людей в перспективности своих учебных программ, обещая им возможность наладить прибыльный бизнес. В результате таких действий, пострадавшими считаются уже не менее 50 человек. Сам бизнес-коуч свою вину отрицает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский городской суд отклонил прошение об освобождении из-под стражи блогера бизнес-коуча, основателя образовательного центра «Лайк Центр» Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент из зала суда. «Постановление Таганского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы адвокатов — без удовлетворения», — прозвучало решение судьи. Его цитату приводит корреспондент РИА Новости, присутствующий на заседании. Адвокат обвиняемого предлагал изменить меру пресечения на домашний арест или освободить под залог в 10 миллионов рублей, в то время как на одном из предыдущих заседаний речь шла о 50 миллионах. Сам Шабутдинов, выступая по видеосвязи из СИЗО, заявил, что его образовательные центры входят в перечень рекомендуемых для предпринимателей и выразил недоумение по поводу своего задержания. Таганский районный суд Москвы ранее продлил арест Шабутдинова до 16 апреля. Следствие обосновывает необходимость продления ареста проведением ряда следственных действий, включая допросы свидетелей и выемки документов в районных отделениях УФНС Москвы. Основателю образовательного центра «Лайк Центр» предъявлены официальные обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере, что регламентируется частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно материалам следствия, обвиняемый — Шабутдинов — обманным путем убеждал людей в перспективности своих учебных программ, обещая им возможность наладить прибыльный бизнес. В результате таких действий, пострадавшими считаются уже не менее 50 человек. Сам бизнес-коуч свою вину отрицает.