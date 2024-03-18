Свердловчанин с ножом набросился на сына

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Теперь мужчину ждет суд (архивное фото) Фото:

Житель Ачитского округа (Свердловская область) нанес два удара ножом в грудь сыну, который заступился за мать, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Инцидент произошел еще 12 ноября 2023 года, теперь 69-летнего мужчину отправят под суд.

«По предварительным данным, причиной конфликта между подозреваемым и его сыном стало то, что отец до этого поссорился со своей женой. При ссоре супругов присутствовал их сын, который вступился за мать. Фигурант, оскорбившись неуважением к нему, взял на кухне нож и дважды вонзил его родственнику, но пострадавший успел оттолкнуть напавшего отца от себя и убежать», — пояснил Горелых. Сыну подсудимого 45 лет, его смогли спасти врачи.

Против пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Дело для рассмотрения по существу направили в Красноуфимский районный суд, добавил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

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Житель Ачитского округа (Свердловская область) нанес два удара ножом в грудь сыну, который заступился за мать, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Инцидент произошел еще 12 ноября 2023 года, теперь 69-летнего мужчину отправят под суд. «По предварительным данным, причиной конфликта между подозреваемым и его сыном стало то, что отец до этого поссорился со своей женой. При ссоре супругов присутствовал их сын, который вступился за мать. Фигурант, оскорбившись неуважением к нему, взял на кухне нож и дважды вонзил его родственнику, но пострадавший успел оттолкнуть напавшего отца от себя и убежать», — пояснил Горелых. Сыну подсудимого 45 лет, его смогли спасти врачи. Против пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Дело для рассмотрения по существу направили в Красноуфимский районный суд, добавил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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