Свердловчанин с ножом набросился на сына

18 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Теперь мужчину ждет суд (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Ачитского округа (Свердловская область) нанес два удара ножом в грудь сыну, который заступился за мать, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Инцидент произошел еще 12 ноября 2023 года, теперь 69-летнего мужчину отправят под суд. «По предварительным данным, причиной конфликта между подозреваемым и его сыном стало то, что отец до этого поссорился со своей женой. При ссоре супругов присутствовал их сын, который вступился за мать. Фигурант, оскорбившись неуважением к нему, взял на кухне нож и дважды вонзил его родственнику, но пострадавший успел оттолкнуть напавшего отца от себя и убежать», — пояснил Горелых. Сыну подсудимого 45 лет, его смогли спасти врачи. Против пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Дело для рассмотрения по существу направили в Красноуфимский районный суд, добавил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Ачитского округа (Свердловская область) нанес два удара ножом в грудь сыну, который заступился за мать, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Инцидент произошел еще 12 ноября 2023 года, теперь 69-летнего мужчину отправят под суд. «По предварительным данным, причиной конфликта между подозреваемым и его сыном стало то, что отец до этого поссорился со своей женой. При ссоре супругов присутствовал их сын, который вступился за мать. Фигурант, оскорбившись неуважением к нему, взял на кухне нож и дважды вонзил его родственнику, но пострадавший успел оттолкнуть напавшего отца от себя и убежать», — пояснил Горелых. Сыну подсудимого 45 лет, его смогли спасти врачи. Против пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Дело для рассмотрения по существу направили в Красноуфимский районный суд, добавил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.