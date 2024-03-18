Артюхов присвоил жителям ЯНАО почетные звания

18 марта 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов присвоил жителям Ямала почетные звания Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания жителям ЯНАО. Распоряжение было опубликовано 18 марта. «За многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие [отрасли] присвоить почетные звания», — сообщается в распоряжении. Документ подписан губернатором округа 15 марта и опубликован на официальном сайте окружного правительства. Заслуженными работниками культуры ЯНАО стали Виктор Багазий, Елена Бескровная, Олег Макаров, Герман Скрипник из Нового Уренгоя, Наталья Минаева из Тарко-Сале и Наталья Скорик из Ноябрьска. Звание «Заслуженный оленевод ЯНАО» получили Леонид Худи и Вячеслав Сэротэтто из Ямальского района. Заслуженным работников физкультуры и спорта стал Олег Зиннер из Ноябрьска. Звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления» присвоено Ларисе Рубцовой из администрации Нового Уренгоя, заслуженным строителем стал гендиректор ООО «РГС ГРУПП» Владиславу Алешину из Губкинского. Почетное профессиональное звание «Заслуженный юрист ЯНАО» получила заместитель директора государственно-правового департамента ЯНАО Оксане Федоренко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания жителям ЯНАО. Распоряжение было опубликовано 18 марта. «За многолетний, добросовестный труд и большой вклад в развитие [отрасли] присвоить почетные звания», — сообщается в распоряжении. Документ подписан губернатором округа 15 марта и опубликован на официальном сайте окружного правительства. Заслуженными работниками культуры ЯНАО стали Виктор Багазий, Елена Бескровная, Олег Макаров, Герман Скрипник из Нового Уренгоя, Наталья Минаева из Тарко-Сале и Наталья Скорик из Ноябрьска. Звание «Заслуженный оленевод ЯНАО» получили Леонид Худи и Вячеслав Сэротэтто из Ямальского района. Заслуженным работников физкультуры и спорта стал Олег Зиннер из Ноябрьска. Звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления» присвоено Ларисе Рубцовой из администрации Нового Уренгоя, заслуженным строителем стал гендиректор ООО «РГС ГРУПП» Владиславу Алешину из Губкинского. Почетное профессиональное звание «Заслуженный юрист ЯНАО» получила заместитель директора государственно-правового департамента ЯНАО Оксане Федоренко.