В ХМАО два человека погибли из-за ДТП с грузовиком

На 29 километре трассы Сургут-Нижневартовск столкнулись легковой автомобиль «Нива Шевроле» и грузовик «МАН». В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«На 29 км автодороги Сургут-Нижневартовск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем „Нива Шевроле“ … совершил столкновение с грузовым автомобилем марки „МАН“, под управлением водителя 1965 года рождения. Водитель и пассажир автомобиля „Нива“ скончались на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, водитель легковушки не учел дорожно-метеорологические условия и следовал с небезопасной скоростью движения. В результате этого, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.
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