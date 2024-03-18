В ХМАО два человека погибли из-за ДТП с грузовиком

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В ХМАО водитель «Нивы» следовал с небезопасной скоростью, что привело к столкновению с грузовиком Фото:

На 29 километре трассы Сургут-Нижневартовск столкнулись легковой автомобиль «Нива Шевроле» и грузовик «МАН». В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«На 29 км автодороги Сургут-Нижневартовск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем „Нива Шевроле“ … совершил столкновение с грузовым автомобилем марки „МАН“, под управлением водителя 1965 года рождения. Водитель и пассажир автомобиля „Нива“ скончались на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель легковушки не учел дорожно-метеорологические условия и следовал с небезопасной скоростью движения. В результате этого, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

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На 29 километре трассы Сургут-Нижневартовск столкнулись легковой автомобиль «Нива Шевроле» и грузовик «МАН». В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «На 29 км автодороги Сургут-Нижневартовск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем „Нива Шевроле“ … совершил столкновение с грузовым автомобилем марки „МАН“, под управлением водителя 1965 года рождения. Водитель и пассажир автомобиля „Нива“ скончались на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, водитель легковушки не учел дорожно-метеорологические условия и следовал с небезопасной скоростью движения. В результате этого, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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