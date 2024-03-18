18 марта 2024

Житель ЯНАО за 2 миллиона купил у мошенников несуществующий снегоход

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Открытие этапа детского Кубка России по шахматам «Кубок титанов». Свердловская область, Верхняя Салда, снегоход
Житель перевел два миллиона в качестве оплаты за снегоход, но технику так и не получил Фото:

В Надыме 58-летний житель попытался купить снегоход за два миллиона рублей. Он нашел в интернете объявление о продаже и, списавшись с продавцом, отправил ему деньги. Как оказалось позднее, мужчина попался на уловку мошенника, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

«В отдел полиции поступило заявление от 58-летнего жителя города. <…> В сети Интернет потерпевший нашел объявление о продаже снегохода. Связавшись в мессенджере с продавцом и обсудив условия сделки … мужчина осуществил два перевода на предоставленные незнакомцем счета на общую сумму 2 млн рублей», — написано на сайте ведомства.

Неизвестный отправлял надымчанину фотографии и видеозаписи о технических характеристиках товара, чтобы не возникало никаких подозрений. По данному факту следственным отделом ОМВД России «Надымский» возбуждено уголовное. Сотрудники полиции призывают граждан приобретать технику только в проверенных торговых центрах.

В 2023 году жители трех городов Ямала, пострадавшие от уловок телефонных мошенников, перевели на их счета 353 млн рублей. Самым доверчивым к действиям злоумышленников городом округа назвали Новый Уренгой.

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В Надыме 58-летний житель попытался купить снегоход за два миллиона рублей. Он нашел в интернете объявление о продаже и, списавшись с продавцом, отправил ему деньги. Как оказалось позднее, мужчина попался на уловку мошенника, сообщили в УМВД России по ЯНАО. «В отдел полиции поступило заявление от 58-летнего жителя города. <…> В сети Интернет потерпевший нашел объявление о продаже снегохода. Связавшись в мессенджере с продавцом и обсудив условия сделки … мужчина осуществил два перевода на предоставленные незнакомцем счета на общую сумму 2 млн рублей», — написано на сайте ведомства. Неизвестный отправлял надымчанину фотографии и видеозаписи о технических характеристиках товара, чтобы не возникало никаких подозрений. По данному факту следственным отделом ОМВД России «Надымский» возбуждено уголовное. Сотрудники полиции призывают граждан приобретать технику только в проверенных торговых центрах. В 2023 году жители трех городов Ямала, пострадавшие от уловок телефонных мошенников, перевели на их счета 353 млн рублей. Самым доверчивым к действиям злоумышленников городом округа назвали Новый Уренгой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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