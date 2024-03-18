Житель ЯНАО за 2 миллиона купил у мошенников несуществующий снегоход

19 марта 2024 в 02:08 Размер текста - 17 +

Житель перевел два миллиона в качестве оплаты за снегоход, но технику так и не получил Фото: Илья Московец © URA.RU В Надыме 58-летний житель попытался купить снегоход за два миллиона рублей. Он нашел в интернете объявление о продаже и, списавшись с продавцом, отправил ему деньги. Как оказалось позднее, мужчина попался на уловку мошенника, сообщили в УМВД России по ЯНАО. «В отдел полиции поступило заявление от 58-летнего жителя города. <…> В сети Интернет потерпевший нашел объявление о продаже снегохода. Связавшись в мессенджере с продавцом и обсудив условия сделки … мужчина осуществил два перевода на предоставленные незнакомцем счета на общую сумму 2 млн рублей», — написано на сайте ведомства. Неизвестный отправлял надымчанину фотографии и видеозаписи о технических характеристиках товара, чтобы не возникало никаких подозрений. По данному факту следственным отделом ОМВД России «Надымский» возбуждено уголовное. Сотрудники полиции призывают граждан приобретать технику только в проверенных торговых центрах. В 2023 году жители трех городов Ямала, пострадавшие от уловок телефонных мошенников, перевели на их счета 353 млн рублей. Самым доверчивым к действиям злоумышленников городом округа назвали Новый Уренгой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме 58-летний житель попытался купить снегоход за два миллиона рублей. Он нашел в интернете объявление о продаже и, списавшись с продавцом, отправил ему деньги. Как оказалось позднее, мужчина попался на уловку мошенника, сообщили в УМВД России по ЯНАО. «В отдел полиции поступило заявление от 58-летнего жителя города. <…> В сети Интернет потерпевший нашел объявление о продаже снегохода. Связавшись в мессенджере с продавцом и обсудив условия сделки … мужчина осуществил два перевода на предоставленные незнакомцем счета на общую сумму 2 млн рублей», — написано на сайте ведомства. Неизвестный отправлял надымчанину фотографии и видеозаписи о технических характеристиках товара, чтобы не возникало никаких подозрений. По данному факту следственным отделом ОМВД России «Надымский» возбуждено уголовное. Сотрудники полиции призывают граждан приобретать технику только в проверенных торговых центрах. В 2023 году жители трех городов Ямала, пострадавшие от уловок телефонных мошенников, перевели на их счета 353 млн рублей. Самым доверчивым к действиям злоумышленников городом округа назвали Новый Уренгой.