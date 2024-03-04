За год жители ЯНАО оформили для мошенников кредиты на 353 млн рублей

Самым доверчивым городом округа назвали Новый Уренгой Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В 2023 году жители трех городов Ямала, пострадавшие от уловок телефонных мошенников, перевели на их счета 353 млн рублей. Самым доверчивым к действиям злоумышленников городом округа назвали Новый Уренгой, где в течение года было совершено 560 преступлений данной категории, сообщает департамент региональной безопасности округа. В этом же списке — Салехард и Лабытнанги.

«По итогам 2023 года самыми доверчивыми к мошенникам оказались жители Нового Уренгоя (560 преступлений), Салехарда (245 преступлений) и Лабытнанги (138 преступлений). Вместе они отдали преступникам 353 миллиона рублей. Меньше всего на уловки злоумышленников попадались жители Приуральского и Красноселькупского районов и Муравленко», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте источника.

Больше всего на одного потерпевшего было похищено денег в Надымском и Губкинском районах — по 628 тысяч рублей на одного человека, а также в Салехарде — по 438 тысяч рублей на каждого обманутого жителя.

Названа также и наиболее распространенная схема мошеннических действий. С помощью так называемых звонков «из банков» или якобы правоохранительных органов в отношении жителей Ямала совершено 546 мошеннических преступлений. При помощи сайтов объявлений аферистам удалось похитить деньги в 462 случаях. С неудачными инвестициями или покупками акций связаны 255 преступлений.

«Преступники обманывали жителей при помощи ссылок в телеграм-каналах о „выгодных инвестициях“ или звонков из кол-центров „бирж“, обещающих быструю и большую прибыль», — поясняют в департаменте безопасности. Значительную часть денег потерпевшие брали в кредит, а затем годами вынуждены оплачивать долги по займам, оформленным по указаниям преступников.

Ранее URA.RU приводило предварительные данные статистики кибермошенничества в ЯНАО. В 2023 году в Салехарде зарегистрировано 282 преступления, связанных с мошенничеством, в Новом Уренгое — 512 таких преступлений, а в Лабытнанги — 93.