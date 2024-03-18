18 марта 2024

В Екатеринбурге произошло смертельное лобовое ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пыль на проспекте Ленина. Екатеринбург, пыль в городе, аллергия, скорая помощь
Водителя иномарки госпитализировали с травмами головы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Техническая и Сортировочная произошло лобовое ДТП. Там автолюбитель на иномарке ехал по встречной полосе и врезался в отечественную легковушку, водитель которой погиб на месте. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель машины „Хендай Акцент“, мужчина 1993 года рождения, двигаясь по встречной полосе по улице Техническая со стороны улицы Надеждинская, допустил столкновение с автомашиной „ВАЗ 2110“. В результате ДТП водитель ВАЗ, мужчина 1959 года рождения, от полученных травм, скончался на месте происшествия», — сказано в telegram-канале ведомства.

Выжившего мужчину госпитализировали с травмами головы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Техническая и Сортировочная произошло лобовое ДТП. Там автолюбитель на иномарке ехал по встречной полосе и врезался в отечественную легковушку, водитель которой погиб на месте. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «Водитель машины „Хендай Акцент“, мужчина 1993 года рождения, двигаясь по встречной полосе по улице Техническая со стороны улицы Надеждинская, допустил столкновение с автомашиной „ВАЗ 2110“. В результате ДТП водитель ВАЗ, мужчина 1959 года рождения, от полученных травм, скончался на месте происшествия», — сказано в telegram-канале ведомства. Выжившего мужчину госпитализировали с травмами головы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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