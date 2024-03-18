В Екатеринбурге на перекрестке улиц Техническая и Сортировочная произошло лобовое ДТП. Там автолюбитель на иномарке ехал по встречной полосе и врезался в отечественную легковушку, водитель которой погиб на месте. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель машины „Хендай Акцент“, мужчина 1993 года рождения, двигаясь по встречной полосе по улице Техническая со стороны улицы Надеждинская, допустил столкновение с автомашиной „ВАЗ 2110“. В результате ДТП водитель ВАЗ, мужчина 1959 года рождения, от полученных травм, скончался на месте происшествия», — сказано в telegram-канале ведомства.
Выжившего мужчину госпитализировали с травмами головы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
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