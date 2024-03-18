18 марта 2024

К школе в Екатеринбурге приехало 13 пожарных машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание, пожарный
К школе выезжали 36 спасателей (архивное фото) Фото:

К Екатеринбургской школе №125 на улице Чекистов утром 19 марта приехало 13 пожарных машин. В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU рассказали, что там произошло короткое замыкание.

«Сегодня утром поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Чекистов. К месту вызова прибыли огнеборцы и обнаружили, что в школе произошло короткое замыкание без последующего горения», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека. На место инцидента приехали 36 человек и 13 единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К Екатеринбургской школе №125 на улице Чекистов утром 19 марта приехало 13 пожарных машин. В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU рассказали, что там произошло короткое замыкание. «Сегодня утром поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Чекистов. К месту вызова прибыли огнеборцы и обнаружили, что в школе произошло короткое замыкание без последующего горения», — рассказали в ведомстве. Там отметили, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека. На место инцидента приехали 36 человек и 13 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...