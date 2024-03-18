К школе в Екатеринбурге приехало 13 пожарных машин

К школе выезжали 36 спасателей (архивное фото)
К Екатеринбургской школе №125 на улице Чекистов утром 19 марта приехало 13 пожарных машин. В ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU рассказали, что там произошло короткое замыкание.
«Сегодня утром поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Чекистов. К месту вызова прибыли огнеборцы и обнаружили, что в школе произошло короткое замыкание без последующего горения», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что до прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека. На место инцидента приехали 36 человек и 13 единиц техники.
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