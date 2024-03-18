В ЯНАО к условному сроку осужден телефонный мошенник

Участник преступной группы в ЯНАО осужден за телефонное мошенничество условно

19 марта 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Вместе с подельниками осужденный пытался обмануть пенсионеров из Москвы и Салехарда Фото: Стас Этвеш © URA.RU В ЯНАО за кибермошенничество организованной преступной группой к 3,6 годам условно осужден 23-летний житель города Одинцово. Вместе с подельниками он пытался обмануть пенсионеров из Москвы и окружной столицы, предлагая им перевести миллионы рублей на «безопасные счета». О результатах судебного процесса сообщает прокуратура округа. «Вышеуказанным способом в период с марта по май прошлого года 23-летний обвиняемый и его соучастники обманули пенсионерку из Москвы на сумму 2 млн. рублей, а также хотели обмануть жительницу окружной столицы на сумму 1,3 млн. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного ведомства. Одно из преступлений вовремя зафиксировали сотрудники банка. Они сообщили в правоохранительные органы о подозрительных снятиях денег со счетов одной клиентки. Благодаря этому злоумышленник не сумел довести преступление до конца. Аферисты сначала звонили своим жертвам. А потом один из них приезжал к обманутым людям с «пакетом документов» и забирал наличные под видом инкассатора. Как сообщает источник, задержанный в Салехарде обвиняемый пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве, предоставил органам следствия развернутую информацию об обстоятельствах совершенных преступлений, помог изобличить других лиц, задействованных в организованной преступной группе. Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с испытательным сроком три года. Учитывая частичную компенсацию ущерба злоумышленником, с осужденного в пользу потерпевшей взысканы денежные средства в размере одного млн рублей. Уголовное преследование в отношении иных участников преступной группировки продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году жители трех городов Ямала, пострадавшие от уловок телефонных мошенников, перевели на их счета 353 млн рублей. Самым доверчивым к действиям злоумышленников городом округа назвали Новый Уренгой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО за кибермошенничество организованной преступной группой к 3,6 годам условно осужден 23-летний житель города Одинцово. Вместе с подельниками он пытался обмануть пенсионеров из Москвы и окружной столицы, предлагая им перевести миллионы рублей на «безопасные счета». О результатах судебного процесса сообщает прокуратура округа. «Вышеуказанным способом в период с марта по май прошлого года 23-летний обвиняемый и его соучастники обманули пенсионерку из Москвы на сумму 2 млн. рублей, а также хотели обмануть жительницу окружной столицы на сумму 1,3 млн. рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного ведомства. Одно из преступлений вовремя зафиксировали сотрудники банка. Они сообщили в правоохранительные органы о подозрительных снятиях денег со счетов одной клиентки. Благодаря этому злоумышленник не сумел довести преступление до конца. Аферисты сначала звонили своим жертвам. А потом один из них приезжал к обманутым людям с «пакетом документов» и забирал наличные под видом инкассатора. Как сообщает источник, задержанный в Салехарде обвиняемый пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве, предоставил органам следствия развернутую информацию об обстоятельствах совершенных преступлений, помог изобличить других лиц, задействованных в организованной преступной группе. Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с испытательным сроком три года. Учитывая частичную компенсацию ущерба злоумышленником, с осужденного в пользу потерпевшей взысканы денежные средства в размере одного млн рублей. Уголовное преследование в отношении иных участников преступной группировки продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году жители трех городов Ямала, пострадавшие от уловок телефонных мошенников, перевели на их счета 353 млн рублей. Самым доверчивым к действиям злоумышленников городом округа назвали Новый Уренгой.